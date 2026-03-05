El dardo del técnico de Pumas a su directiva por la renovación de Keylor Navas

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, le envió un contundente mensaje a Keylor Navas sobre todo el tema de su renovación.

El equipo del tico jugó este miércoles en casa ante Toluca, y perdieron 2-3 con el costarricense en el arco, por lo que en conferencia de prensa el entrenador le dejó un recado directo.

Keylor Navas sigue sin renovar con Pumas (Imago7/ Alexis Chavez/Imago7/ Alexis Chavez)

“Keylor sabe perfectamente lo que quiero, se lo he hecho saber y sentir desde el momento que nos sentamos hace varios meses; él sabe perfectamente, mi directiva sabe perfectamente lo que pretendo y, obviamente, hay cosas que no son decisiones mías y que me las guardo.

LEA MÁS: ¿Está en crisis? ¡Llame al Cartaginés! El increíble dato del equipo brumoso como el “levanta muertos” oficial

“A Keylor yo lo hice capitán; él creo que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. También los estándares a los que está acostumbrado y a los que todos queremos llegar los representa perfectamente y, lo repito, la directiva sabe lo que quiero, al igual que el jugador. No es de hace una semana; ya tiene un tiempo y estamos a la espera”, mencionó Juárez.

Con estas declaraciones, Efraín Juárez dejó claro que “la pelota ya no está en su cancha”. Al repetir insistentemente que la directiva conoce sus deseos, el estratega parece estarse lavando las manos ante la afición: él ya pidió la continuidad de Keylor, y si la renovación no llega, el mensaje es directo: “no me miren a mí, miren a los de arriba”.

Ahora, la presión se traslada por completo a las oficinas de Pumas, donde deberán decidir si cumplen las pretensiones del “Halcón” o asumen el costo de dejar ir a su capitán.

Por ahora, el futuro del Halcón en el arco universitario sigue en el aire.