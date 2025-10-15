Douglas Sequeira asegura que Froylán Ledezma pudo tener la carrera de Keylor Navas

Douglas Sequeira contó que Froylán Ledezma pudo haber llegado a la élite europea sin problema,

Douglas Sequeira, exjugador del Saprissa, y actual técnico de Inter San Carlos, fue el futbolista tico que estuvo más de cerca de Froylán Ledezma, ya que ambos tuvieron un paso por Países Bajos en los años noventa, cuando fueron contratados por el Feyenoord y el Ajax, respectivamente.

“Pudo haber hecho la misma carrera que Keylor Navas”, dice Sequeira sobre Froylán

Sobre qué sucedió con el Cachorro en su paso por Europa, décadas después muchos aún se preguntan y hablan de eso. Para el Esqueleto fue realmente una lástima, pues con lo que él vio no tiene dudas de que le alcanzaba para jugar donde quisiera.

Douglas indicó que si las cosas con Ledezma se hubieran manejado de otra manera, Costa Rica hubiera tenido un jugador en la élite europea muchos años antes que Keylor Navas. Dichas manifestaciones las dio en una entrevista en el programa Selexionados de Radio Columbia.

LEA MÁS: Froylán Ledezma sigue siendo el mismo crack de vida misteriosa

Froylán Ledezma es uno de los mejores jugadores de la historia en Costa Rica según muchos.

“Yo siempre lo he dicho en otros medios, el mejor jugador que yo vi, por condiciones, ha sido Froylán; lo que yo lo vi hacer en el Mundial de Malasia (sub-20 en 1997) y luego en Holanda con el Ajax, y que después hiciera pretemporada con el Barcelona... Froylán tenía condiciones que ha costado encontrar.

“Paulo Wanchope fue un gran jugador, la Bala Gómez lo fue, pero es que Froylán Ledezma tenía velocidad, técnica, definición, inteligencia. Su carrera fue muy buena, pero yo creo que pudo haber hecho la misma carrera que Keylor Navas”, comentó.

LEA MÁS: Hijo de Froylán Ledezma le da el título a Alajuelense en la categoría sub-17

“No he visto otro delantero igual en Costa Rica”

Para Sequeira, el fútbol nacional aún no ha conocido a otro jugador como el Cachorro.

“Froylán era un jugador diferente; si Keylor es diferente en la portería, Froylán, adelante, con las condiciones que tenía, lo era. Yo que compartí con él, no he visto en Costa Rica un delantero que tenga tantas condiciones y que hiciera todo tan fácil como él lo hacía”, añadió.

LEA MÁS: Descubridor de Froylán Ledezma: “La primera birra es por la 30 de la Liga”

Ledezma no se pudo adaptar al fútbol europeo en la parte profesional y disciplinaria, pero testimonios como los de Douglas Sequeira sobre sus extraordinarias condiciones deportivas sobran.