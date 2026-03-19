¿Hubo indisciplina en el camerino? Chuleta Orozco rompe el silencio tras su despido de Pérez Zeledón

Pérez Zeledón tomó la decisión de despedir a Luis Alberto “el Chuleta" Orozco por los malos resultados en el presente torneo, en el que solo suman un triunfo, y que fue en la primera jornada.

Los generaleños son novenos de la tabla tras la victoria mencionada anteriormente, seis empates y cinco derrotas. Tras su salida de Pérez, en una entrevista con Teletica, rompió su silencio acerca de su despido.

Chuleta Orozco rompió su silencio luego de la salida de Pérez Zeledón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La verdad, me quedo con un sabor de boca muy bonito, me ha gustado la competencia en general en el torneo, la intensidad que se maneja, cómo se juega, la verdad, muy bien, eso me ha gustado bastante. Me voy muy agradecido. En un mutuo acuerdo y muy sano, llegamos a la conclusión de que era lo más sano”, dijo sobre su salida.

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Acerca de lo que se habla sobre problemas en el camerino, luego de algunos comentarios en redes sociales, como por ejemplo Bryan Segura, quien horas antes del partido ante Alajuela reveló que no jugaría, el azteca respondió.

El último partido del entrenador fue en la goleada de 3-0 ante Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El control del camerino siempre estuvo intacto; la verdad, siempre me he llevado bien con los grupos que he tenido. Es normal que pueda haber discrepancias, es algo natural, pero se solucionan con comunicación. En este caso, la verdad que yo muy contento con el grupo en todos los aspectos, sé que ellos también. Prefiero que se molesten por no jugar a que lo tomen a la ligera”.

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“En el tema después del partido contra Alajuelense, que es cuando me entero, pero la verdad no le di importancia por eso, porque anímicamente salimos mal. El 3-0, no quiero decir que injusto porque ellos hicieron su trabajo, pero sí merecíamos más y terminamos perdiendo por desatenciones muy infantiles”, dijo.

Con respecto a la supuesta indisciplina en el equipo, el entrenador Luis Alberto lo dejó claro en la entrevista.

“La verdad, no, no hubo como tal indisciplina, es normal que cuando un equipo anda mal haya rumores y siempre puede existir alguien que pueda desestabilizar el entorno del interior del camerino o en la cancha, pero para nada”, expresó.