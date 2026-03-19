Alejandro Bran: sale a la luz un audio que revelaría detalles de lo que pasó en el condominio

Un audio aparentemente emitido por el personal de seguridad de un condominio salió a la luz y revelaría detalles sobre el incidente protagonizado por el futbolista Alejandro Bran en en lugar donde vive.

“En este momento están tratando de controlar la situación los oficiales porque en apariencia es un huésped de airbnb que está fuera de control. Se ha puesto a acelerar su moto y no se calma, entonces están tratando de ver cómo hacen para controlarlo”, se escucha en el audio.

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Detención en la madrugada

Según los reportes, el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el jugador de Alajuelense habría generado ruido con su motocicleta, lo que provocó molestias entre vecinos y derivó en la intervención de las autoridades.

Alejandro Bran está en medio de la polémica tras el supuesto altercado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“De momento mi compañero está tratando de localizar al propietario o al administrador del departamento para ver si le puede llamar la atención, pero de momento es toda la información que manejo porque acaba de comenzar y es lo que me pasaron”, explicó una mujer en el clip.

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En imágenes difundidas en redes sociales se observa al futbolista esposado mientras discute con oficiales, lo que ha generado múltiples reacciones.

Según fuentes de La Teja, la situación se dio a las 5:30 a.m., de esta mañana y al parecer, el futbolista sí vive en ese lugar, pues se mudó hace varios meses al condominio.