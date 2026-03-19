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Herediano está de luto tras la muerte de un exjugador

El Club Sport Herediano confirmó el fallecimiento de su exjugador

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Club Sport Herediano atraviesa un momento de duelo tras confirmarse este jueves el fallecimiento de su exjugador Napoleón Masís Chinchilla, quien defendió los colores del equipo durante la década de 1970.

Napoleón formó parte de una generación de futbolistas en una etapa en la que el fútbol costarricense aún se encontraba en desarrollo y contaba con menor cobertura mediática, pero su paso por el equipo dejó huella.

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Mensaje de despedida

La noticia fue compartida por el propio club a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida.

Napoleón Masís fue jugador de Herediano en los años 70.
Napoleón Masís fue jugador de Herediano en los años 70. (Libro Virtual de Escazú/Facebook)

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“Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo del Club Sport Herediano se unen al dolor por el sensible deceso de Napoleón Masís Chinchilla, exjugador del equipo de los años 70″, escribió el cuadro florense.

La publicación generó reacciones inmediatas entre aficionados y usuarios.

La Teja se une al dolor y expresa sus condolencias a sus seres queridos y a toda la institución.

Jorge Protti, amigo del exjugador, compartió un emotivo mensaje.
Jorge Protti, amigo del exjugador, compartió un emotivo mensaje en redes donde recordó su paso por varios equipos como Limón y Herediano. (Jorge Protti/Facebook)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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