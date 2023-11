Alajuelense tomará medidas contra seis jugadores que dieron positivo en pruebas antidoping

Los juveniles de Alajuelense se habrían metido en una buena bronca. (Jose Cordero)

Mediante un control antidopaje sorpresa, en Alajuelense confirmaron que detectaron que varios jugadores de sus ligas menores fallaron a las pruebas, por lo que activaron de inmediato su código disciplinario.

Marco Vásquez, vocero rojinegro, conversó con La Teja sobre la situación, reconoció que se trata de seis jugadores, todos mayores de edad y que ahora quedarán a expensas de las sanciones respectivas.

“En Liga Deportiva Alajuelense la disciplina no se negocia, la institución realiza de forma periódica y sorpresiva, pruebas doping a los diferentes equipos que tiene y se lograron identificar estos casos y lo que se hace es que se activa un protocolo interno que se basa en un reglamento disciplinario y sobre ese reglamento se tomarán las decisiones en cada caso específico.

“Entiendo que somos el único club que realiza este tipo de pruebas antidoping de esta manera y nos permite identificar este tipo de casos y tomar las acciones correctivas”, mencionó Vásquez.

-¿Fue marihuana por lo que se determinó el positivo? ¿Qué sabe de los resultados?

No conozco el detalle de los resultados, sé que se hicieron unas pruebas que salieron positivas lo que hizo activar el protocolo y nuestro reglamento interno para darle seguimiento a cada caso específico.

-¿En efecto son seis jugadores los que salieron positivos?

Sí, entiendo que son seis casos de todas las pruebas que se hicieron en general.

¿Todos son muchachos del alto rendimiento?

Hay que decir que todos son muchachos mayores de edad y que, además, no viven acá en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), no sé si todos los jugadores son en específico del Alto Rendimiento, sé que son esos casos, pero nada más.

El gerente deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría y el encargado de ligas menores serán los encargados de tomar las acciones disciplinarias. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué pasó con el tercer arquero en el primer equipo? ¿Su salida del equipo se debe a esta situación? ¿Fue despedido?

Él se fue de la institución, nosotros no lo sacamos, el resto de muchachos se aplica como decía el reglamento interno para ver cada uno en específico, pero el muchacho que me mencionas decidió salir por su cuenta, no fue que lo quitamos.

-¿Él fue una de las personas a las que se le realizaron las pruebas y salió positivo?

No me voy a referir a nombres, ni a los muchachos por un tema de privacidad, lo que sí es importante y que dejamos claro es que no vamos a negociar la disciplina interna en ningún caso.

-¿Parte de estas acciones disciplinarias podrían significar la salida de jugadores de la institución o solo serán sancionados? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

Todo este tipo de cosas que me dice lo contempla el reglamento, si es claro que cada caso tendrá una consecuencia, si amerita o no una salida, eso lo determinarán los encargados de ligas menores y el gerente deportivo, pero todo basado en un reglamento.