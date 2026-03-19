Jafet Soto no quiso hablar de jugadores con contrato, pero de Joel Campbell sí dijo y mucho

El presidente de Herediano, Jafet Soto, se refirió al futuro de Joel Campbell en medio de las dudas sobre su continuidad, asegurando que el delantero seguirá teniendo oportunidades en el fútbol.

En conferencia de prensa, el dirigente evitó confirmar un posible interés del club rojiamarillo, pero sí destacó la trayectoria y el peso del jugador.

“Joel es un jugador muy importante”

Jafet Soto habló sobre el futuro de Joel Campbell en conferencia de prensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Soto fue enfático al resaltar la carrera del atacante nacional y su relevancia en el contexto actual.

“Joel no es importante para la liga, Joel es importante, es un jugador muy importante para esta etapa de selección nacional del país”, afirmó.

Además, recordó su recorrido internacional: “Es un jugador que jugó en Europa muchos años, jugó en México y tiene un currículum impresionante”.

Descarta dudas sobre su futuro

El jerarca también fue claro en que no ve posible que Campbell se quede sin equipo.

“Joel es Joel, yo creo que poner en duda si Joel va a tener equipo o no para la otra temporada es imposible, Joel va a tener equipo, sea aquí o sea en otro lado, pero Joel Campbell va a tener equipo, se los garantizo”, aseguró.

LEA MÁS: Se filtra nuevo video y lo que dicen amigos de Alejandro Bran revela que el jugador estaría bajo efectos del alcohol

Evita hablar de fichajes

Sobre una posible llegada al Herediano, Soto fue más cauto y dejó claro que no es el momento para hablar de contrataciones.

“Ahorita hablar de contrataciones, en la etapa que estamos, además en este momento no es mi fuerte”, explicó.

También señaló que esas decisiones pasan por la estructura deportiva del club: “El que tiene las fortalezas es Gustavo... hay que hablar con el técnico también”.

El jerarca de Herediano destacó la trayectoria internacional del jugador. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Finalmente, el presidente florense recalcó que no acostumbra referirse a jugadores con contrato vigente.

“Yo puedo hablar de Joel porque Joel termina, Joel está en época de contratación... pero hablar de un jugador que tenga contrato no es mi estilo”, concluyó.

Las declaraciones de Jafet Soto dejan claro el respeto hacia Joel Campbell, aunque sin confirmar un interés directo de Herediano, en un momento donde el futuro del jugador sigue generando expectativa.

Nota realizada con ayuda de IA