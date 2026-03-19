Se filtra nuevo video y lo que dicen amigos de Alejandro Bran revela que el jugador estaría bajo efectos del alcohol

La detención del futbolista Alejandro Bran en el parqueo del condominio donde reside continúa generando repercusión.

Con el paso de las horas han salido a la luz nuevos videos que muestran el lamentable estado en el que se encontraba el jugador de Alajuelense durante el arresto, así como la tensión vivida en ese momento.

Discusión con un amigo

En uno de los clips se aprecia cómo un amigo intenta calmarlo, explicándole que lo están ayudando y pidiéndole que suba al departamento.

Sin embargo, debido a su comportamiento, esto no fue posible. La situación provocó la molestia del jugador, quien reaccionó con insultos y le pidió que no le volviera a hablar, aparentemente, responsabilizándolo de lo que estaba ocurriendo.

Alejandro Bran se mostró furioso ante las palabras de su amigo. (Redacción Perfil/redes liga)

En otro video, el mismo amigo —quien incluso dice que es como su hermano— intenta nuevamente intervenir para que recapacite y colabore. Le insiste en que piense en su carrera, mientras trata de llevarlo al departamento.

Alejandro Bran no quiso volver al departamento.

Resistencia y arresto

Pese a los intentos por tranquilizarlo, el futbolista se mostró renuente y aseguró que “no estaba haciendo nada malo”, lo que impidió que la situación se resolviera de manera voluntaria.

En un momento, el amigo le dice que “el guaro no da para tanto”, algo que claramente molesta al jugador, quien le dice que no diga esas cosas, pues sabe las repercusiones que podían tener sus actos.

“Cállese, cállese hijue... ¿para qué tiene que mencionar esa pi...?“, decía Bran, evidentemente fuera de sí.

Ante la falta de cooperación, los oficiales procedieron a detenerlo.

Las imágenes han intensificado el debate en redes sociales y en el entorno deportivo, donde el caso sigue generando múltiples reacciones.