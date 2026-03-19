Gerente de Alajuelense revela lo que hará con Alejandro Bran una vez que se presente a entrenar

El gerente de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, se refirió al caso del futbolista Alejandro Bran tras su detención por la Fuerza Pública luego de un incidente ocurrido en el condominio donde vive.

Aclaración sobre entrenamientos

Durante su participación en el programa 120 Minutos, el dirigente explicó que el jugador no tenía compromisos programados en horas de la madrugada, ya que el equipo había entrenado el día anterior por la tarde y mantenía la misma planificación para la siguiente sesión de este jueves.

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“El equipo entrenó ayer por la tarde y tiene programado un entrenamiento hoy por la tarde. En principio, entendiendo la importancia del partido del sábado, privilegiamos ahí el descanso, que pasaran unas 48 horas del partido contra Los Ángeles para aprovechar la sesión de entrenamiento y los jugadores estuvieran mejor recuperados para planificar bien y arrancar en forma en torno al partido del sábado”, explicó.

Vela explicó que ya habló con el futbolista, quien le dio su versión de lo ocurrido y, previo al entrenamiento de esta tarde, se van a reunir para hablar e iniciar el proceso de investigación para ver si tomarán medidas en contra del volante del equipo manudo.

Alejandro Bran fue detenido esta mañana en el condominio donde vive. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

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Enfoque en el próximo partido

El club ahora centra su atención en el próximo encuentro ante Club Sport Herediano, luego de su eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf.