Foto que circula en redes sociales muestra aparente salida nocturna de Alejandro Bran con otro futbolista de Liga Deportiva Alajuelense

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado. (Foto: /Foto: cortesía)

Una imagen que circula en redes sociales encendió las especulaciones al mostrar al futbolista Alejandro Bran en lo que sería una salida nocturna junto a otro jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

La fotografía fue difundida por la página Sensación Deportiva, donde se observa la aparente salida del jugador en una actividad nocturna en San José, acompañado por su compañero Kenneth Vargas, quien se sabe es uno de los mejores amigos del volante y quien actualmente se encuentra lesionado.

En la imagen, ambos aparecen vestidos de manera casual: Bran de blanco, una camisa muy similar a la que portaba estaba mañana cuando fue detenido y Vargas de morado, junto a una joven. Además, en la mano de Vargas se aprecia lo que pareciera ser una botella de licor.

Quedó grabada la malacrianza de Alejandro Bran

Hasta el momento, ni los futbolistas ni el club se han referido a la imagen que circula en redes sociales.

La foto fue compartida por una página deportiva.foto : Sesación Deportiva. (Alejandro Bran/Alejandro Bran)

Cabe recordar que el futbolista Alejandro Bran fue detenido la mañana de este jueves en su condominio por oficiales de la policía, luego de que aparentemente estuviera haciendo ruido con su motocicleta.