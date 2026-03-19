¿Qué dijo Jafet Soto sobre Alejandro Bran tras la polémica al ser detenido?

El presidente de Herediano, Jafet Soto, se refirió al caso del futbolista Alejandro Bran, en medio de la polémica por su detención y a pocos días del partido ante Alajuelense.

El jerarca florense fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación del jugador, quien tuvo un paso importante por las ligas menores del club rojiamarillo antes de llegar a la Liga.

“Tendrá que enfrentar sus actos”

Jafet Soto aseguró que Alejandro Bran es un buen muchacho, pero que tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos (Lilly Arce/Lilly Arce)

Soto fue claro al señalar que el futbolista deberá asumir las consecuencias de lo ocurrido.

“Tendrá que enfrentarlo como cualquier persona, como cualquier profesional, trabajador tendrá que enfrentar los actos que hizo”, manifestó.

El dirigente dejó en manos del club rojinegro cualquier decisión disciplinaria que se tome en torno al mediocampista.

Decisión le corresponde a Alajuelense

El presidente herediano recalcó que se trata de un tema institucional de la Liga.

“Él tiene un club y el club será un patrón y él será responsable de saber qué va a pasar con Alejandro”, afirmó.

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Soto también destacó el vínculo que tuvo Bran con Herediano, donde se formó desde temprana edad.

“Lo digo por el aprecio que le tengo a él, de toda una vida en el Herediano”, señaló.

Además, recordó que en su momento el jugador tomó la decisión de salir del club para continuar su crecimiento profesional.

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue abordado por oficiales de la Fuerza Pública en un parqueo. (Foto: /Foto: cortesía)

Espera lo mejor para el futbolista

Pese a la polémica, el dirigente envió un mensaje positivo hacia el futbolista.

“Ojalá que se decida lo mejor para él porque es un buen muchacho”, concluyó.

El caso de Alejandro Bran suma así una nueva reacción, en la antesala de un partido donde su presencia estará bajo la lupa.

Nota realizada con ayuda de IA