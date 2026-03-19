Casos de indisciplina en Alajuelense: historial con los más polémicos desde 2005 hasta 2026

La detención del futbolista Alejandro Bran volvió a poner sobre la mesa un tema sensible en Liga Deportiva Alajuelense: la indisciplina, un problema que ha aparecido en distintos momentos y generaciones dentro del club.

Lejos de ser un hecho aislado, la institución rojinegra acumula una serie de episodios que han obligado a tomar decisiones disciplinarias, tanto a nivel individual como colectivo.

Alejandro Bran tuvo inconveniente tras encender motocicleta (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

2005: El primer gran caso mediático

Uno de los antecedentes más fuertes se remonta a 2005, cuando Froylán Ledezma fue sancionado tras abandonar una concentración, en un hecho que marcó un precedente dentro del club y el fútbol nacional.

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Su nombre volvería a aparecer en años posteriores por otros episodios que generaron incomodidad en la dirigencia.

2008: Salida polémica de Eliseo Quintanilla

En 2008, el salvadoreño Eliseo Quintanilla salió del club en medio de cuestionamientos por indisciplina.

Entre las razones destacaron una expulsión, ausencias a entrenamientos sin previo aviso y otros comportamientos que no se alineaban con las normas internas de la institución.

La decisión fue tomada por la dirigencia como parte de una política estricta en temas disciplinarios.

2012: Problemas fuera de la cancha

El año 2012 también dejó un caso relevante con José Andrés Salvatierra, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito.

La prueba de alcoholemia realizada en ese momento arrojó 0,81 gramos de alcohol en sangre, superando el límite permitido por la ley, lo que generó repercusión mediática.

José Salvatierra, Alajuelense (Alajuelense)

2023: Casos por consumo de marihuana

En 2023, Alajuelense enfrentó uno de los episodios más delicados a nivel grupal, luego de que seis jugadores dieran positivo por consumo de marihuana en pruebas de laboratorio.

El club optó por manejar el caso de forma interna, aplicando sanciones individuales conforme a su reglamento y varios de ellos salieron del club.

2025: Indisciplina en plena competencia

En setiembre de 2025, cuatro jugadores —John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Dylan Paz y Dylan Aguilar— fueron separados del plantel tras una salida nocturna, lo que les impidió viajar a un partido de Copa Centroamericana.

El hecho generó ruido en plena competencia internacional y obligó al club a tomar medidas inmediatas.

Un mes después, en octubre de 2025, el delantero Jonathan Moya fue sancionado con una multa de ¢350.000, en un caso que se manejó de forma interna.

Creichel Pérez fue uno de los jugadores sancionados en 2025 (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

2026: Indisciplina colectiva y nuevo escándalo

En 2026, Alajuelense volvió a estar en el foco tras ser multado con ¢525.000 por daños en el vestuario del estadio de Puntarenas, aunque luego Alajuelense apeló aduciendo que no habían pruebas suficientes para sancionarlos, por lo que les quitaron la sanción.

Pocos días después, se presentó el caso más reciente: la detención de Alejandro Bran en un condominio en Sabana, tras un incidente relacionado con el ruido de una motocicleta, que incluso requirió la intervención de la Fuerza Pública.

En varios videos que han circulado en redes, se ve el lamentable estado en el que estaba el futbolista, aparentemente bajo los efectos de sustancias que afectan su estado físico y hasta mental.

Un tema que persiste en el tiempo

La repetición de estos casos evidencia que la disciplina ha sido un desafío constante para Alajuelense y el fútbol nacional.

Cada episodio ha obligado al club a reforzar sus normas internas, mientras crece el debate sobre la responsabilidad de los futbolistas dentro y fuera de la cancha.