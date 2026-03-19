Aarón Murillo se perdería lo que resta del torneo, esto dijo José Giacone

José Giacone, entrenador del Herediano, confirmó este jueves en conferencia de prensa que el volante Aarón Murillo podría quedar fuera de acción en lo que resta del torneo.

Aarón Murillo (22) se podría perder lo que resta del torneo con el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Teja le consultó sobre el caso del mediocampista, quien salió lesionado el pasado 5 de marzo ante Guadalupe, por lo que habría sido un majonazo, situación que lo hizo perderse los partidos ante Saprissa y Liberia y el de este sábado ante Alajuelense.

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Se desconocía con exactitud lo que pasa con Aarón y no se había confirmado la gravedad del asunto, por lo que le preguntamos cuál es exactamente el problema.

“Aarón tiene una rotura de un ligamento de uno de los metatarsianos (dedos del pie); le dieron atención y están haciendo las valoraciones para ver si se trata quirúrgicamente o no; ese es el caso con él”, explicó el técnico.

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Si se tuviera que hacer cirugía, sería un hecho que el jugador se perdería lo que resta del torneo, por el tiempo de recuperación.

Murillo es una de las piezas vitales del Team, un motor en la media cancha, quien le da equilibrio, durante este torneo suma 10 partidos y 752 minutos, con un gol.