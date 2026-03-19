Jafet Soto reveló los lugares en los que se enfiestaban los futbolistas años atrás

Jafet Soto atendió a la prensa tras la presentación de un nuevo patrocinador de Herediano. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Jafet Soto, presidente del Herediano, a raíz de lo sucedido con el futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, recordó que los casos de indisciplina de este tipo no son nada nuevo en el fútbol nacional.

Para Jafet, lo que pasa ahora es que los jugadores están más expuestos con la tecnología, pero siempre se han dado.

“Este tipo de situaciones se daban mucho antes cuando no había celulares, pero todos se los topaban en El Pueblo, en Dinasty o esos lugares que a mí me los nombraban, pero nunca fui, porque no jugaba aquí (sino en México)”, recordó.

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¿Cómo manejan estos casos en Herediano?

Al jerarca le consultaron qué suele pasar o cómo se manejan estos casos y afirmó que no lo tiene muy claro, porque no le ha tocado lidiar con un pleito de esta magnitud.

“No sé, no he tenido que lidiar antes con una situación así y ojalá no nos pase. Como todos los equipos, hemos tenido actos de indisciplina, los hemos llevado al reglamento y lo hemos aplicado, pero una situación tan mediática como esta no la hemos pasado”, dijo.

El presidente rojiamarillo contó que, por los casos de indisciplina, hay diferentes tipos de sanciones, desde económicas hasta rompimientos de contrato de manera unilateral.

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“Es un acompañamiento que nos hace la parte legal, desde sentarse con el jugador, su representante y la parte legal del club para ver cuáles son los intereses del club, escuchar todas las versiones de lo que pasó, porque en ese tipo de situaciones, por experiencia les digo, que solito no estaba Bran”, remató.