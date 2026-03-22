Jafet Soto a periodista: “En buen plan, ¿qué pregunta es esa”?

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana conversó con los medios de comunicación, previo al juego entre Herediano y Alajuelense, que comenzará a las 8 p.m.

El dirigente florenses habló del duelo contra los rojinegros, dijo que será un juego bonito y los periodistas le consultaron por la situación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, jugadores liguistas que tuvieron pasado en el Team.

“Yo espero a la mejor Liga hoy. Como presidente del Herediano solo me refiero a Herediano y no puedo hablar de situaciones institucionales que no son mías (con respecto a la sanción que se le impuso al jugador).

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21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Cada jugador decide como es, no tengo que dar ninguna opinión. Digo que es un gran jugador porque lo vendí, lo formamos, desde los 8 años estuvo en Herediano, lo debutamos en primera división y ahora está en otro lado, si no fuera un buen jugador no hubiera estado en Herediano”, afirmó.

La pregunta incómoda

Luego, llegó el periodista Ricardo Cordero, de Teletica Radio y le consultó a Jafet si tanto Bran como Vargas tuvieron problemas similares cuando jugaron con Heredia y por eso quedaron fuera del club florense.

- ¿Tuvieron este tipo de problemas cuando estaban en la institución?

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“Es que ya no están aquí, no me puedo referir, ya pasaron. En buen plan, qué pregunta Richi”, dijo Jafet y luego soltó una risa, a lo que el periodista replicó:

Una pregunta del periodista Ricardo Cordero provocó una curiosa respuesta de Jafet Soto. Foto: captura de pantalla.

- Todo bien, pero es que a veces se quiere depurar algo y se dice, yo no quiero este tipo de jugadores en mi camerino. Y Jafet afirmó:

“Tomamos las decisiones que tengamos que tomar. A Kenneth Vargas lo vendimos, a Alejandro Bran lo vendimos, fueron ingresos muy buenos para el Club Sport Herediano, con ambos jugadores estoy muy agradecidos, nos dieron ventas, nos dieron títulos y no puedo hablar nada malo de ellos”, dijo Soto.