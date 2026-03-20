Alejandro Bran tomó está decisión tras polémica que protagonizó este jueves

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, realizó un llamativo cambio en su cuenta de Instagram en medio de la polémica que enfrenta.

Alejandro Bran cambió su foto de perfil tras polémico incidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador se encuentra bajo una sanción disciplinaria por parte del club, luego de ser detenido el 19 de marzo de 2026 por la Fuerza Pública.

El hecho ocurrió en un condominio privado, donde Bran habría infringido normas de convivencia, específicamente por ruido excesivo tras utilizar una motocicleta durante aproximadamente 40 minutos.

La situación escaló cuando se produjo una discusión con personal de seguridad privada, lo que motivó la intervención policial.

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Videos y fotos aumentaron la polémica

Tras el incidente, comenzaron a circular videos en redes sociales donde se observa al futbolista esposado y discutiendo, además de aparentar estar bajo los efectos de alcohol u otra sustancia.

También se difundieron imágenes en las que aparece junto a otro jugador, en una mesa donde se observa lo que sería una botella de licor, lo que incrementó la atención pública sobre el caso.

La decisión en redes

El jugador aparece ahora con un círculo negro en Instagram. (Captura/Captura)

En medio de la controversia, Bran decidió eliminar su imagen de perfil y colocar un círculo negro en su cuenta de Instagram, un cambio que ha sido ampliamente comentado, pues claramente refleja que no está pasando por un buen momento en su vida.

El futbolista se mantiene apartado del primer equipo y entrenando con la Sub-21, mientras el club define su situación.