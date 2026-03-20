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Noche de fiesta y mañana de castigo: el incidente por el que Alejandro Bran entrenará con la Sub-21 de Alajuelense

Alejandro Bran, jugador de Alajuelense protagonizó este jueves, uno de los momentos más polémicos de su carrera

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La mañana apenas comenzaba y nada hacía presagiar que este jueves, el nombre de Alejandro Bran, de 25 años, terminaría acaparando titulares.

En cuestión de horas, el volante de Alajuelense pasó a protagonizar quizás, el momento más polémico en su carrera, en un episodio que lo llevó, del cielo al infierno.

En Alajuelense apenas se reponían de la eliminación ante Los Ángeles FC, por la Copa de Campeones de Concacaf, cuando una publicación de Tigo Sports alertaba de lo que pasaba con el jugador liguista.

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En cuestión de minutos todo fue viral: comenzaron a circular fotos y videos del jugador, en aparente estado de ebriedad y siendo detenido por oficiales de la Fuerza Pública, por un altercado dentro de un condominio Núcleo Sabana, localizado en el centro de San José.

Horas después, se confirmó que Alajuela decidió separarlo a él, y a su compañero Kenneth Vargas, del primer equipo y entrenarán con la categoría Sub-21 hasta que el cuerpo técnico manudo, liderado por Óscar Ramírez, determine que ambos regresen al equipo titular.

Alajuelense vs. PZ
Alejandro Bran, jugador de Alajuelense vivió un jueves para el olvido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La alerta que lo cambió todo

Según informó la Fuerza Pública, a las 5:34 de la mañana se recibió una alerta sobre un hombre que presuntamente se encontraba muy agresivo con personal de seguridad privada dentro de un condominio ubicado en el distrito de Merced, cantón central de San José.

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De acuerdo con los vecinos consultados por La Teja, el futbolista manudo habría pasado cerca de 45 minutos acelerando su motocicleta, lo que desató una fuerte molestia en el vecindario. La situación escaló de tono cuando la seguridad privada del condominio intentó intervenir y, ante la magnitud del conflicto, los oficiales llamaron a la Fuerza Pública, lo que terminó en el arresto del jugador por el aparente incumplimiento de las normas de convivencia y el ruido excesivo.

En cuestión de horas, comenzaron a circular videos, en donde se muestra al futbolista, fuera de sí, discutiendo con los oficiales. Alejandro estaba con algunos amigos, y en un momento se aprecia intentando encender una moto.

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue abordado por oficiales de la Fuerza Pública en un parqueo.
Alejandro Bran, jugador de Alajuelense fue detenido por la Fuerza Pública, al protagonizar un incidente en un condominio, en San José. Foto: cortesía. (Foto: /Foto: cortesía)

El jugador se habría quitado la camisa, para ponérsela en el rostro. Llevaba un pantalón oscuro y estaba esposado.

Antes de las 10 a.m., Bran apareció en sus redes sociales, para dar su versión de los hechos, sin embargo, horas después borró la publicación.

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“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla. No sabía ni tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo.

Alejandro Bran
Una foto muestra a Alejandro Bran con su compañero Kenneth Vargas, quien está lesionado desde inicios de marzo. Foto: Sensación Deportiva. (Alejandro Bran/Alejandro Bran)

Me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo, no me llevaron a ninguna comisaría”, sin embargo, según conoció La Teja, el jugador sí fue detenido por las autoridades.

Conforme pasaba el día, se dieron a conocer nuevos detalles sobre lo que vivió el deportista. En una imagen que compartió Sensación Deportiva aparece Bran con su compañero Kenneth Vargas, uno de los mejores amigos del mediocampista.

Ambos aparecen vestidos de manera casual: Bran de blanco, una camisa muy similar a la que portaba estaba mañana cuando fue detenido y Vargas de morado, junto a una joven. Además, en la mano de Vargas se aprecia lo que pareciera ser una botella de licor.

Recordemos que Kenneth está lesionado y no juega desde el 7 de marzo, cuando tuvo que dejar el partido contra San Carlos, por una molestia, que lo dejó fuera de la serie contra LAFC.

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Ambiente en el CAR, llegada de jugadores y expectativa por posible llegada de Alejandro Bran
Alajuelense entrenó este jueves por la tarde, de cara al juego contra Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Momentos de tensión

Carlos Vela, gerente deportivo de los rojinegros dio declaraciones por la mañana y fue el único momento en que la dirigencia liguista se refirió a lo ocurrido.

“Yo creo que es un gran jugador y es un buen muchacho; como todos los jóvenes, pueden cometer errores.

“Es parte del proceso de maduración, como cualquier joven o cualquier persona. No quiero individualizar ni hacer algo más grande de lo que es, quiero apegarme a los protocolos del club, a lo que está establecido”, afirmó.

Además, Vela confirmó que Alajuela entrenaría este miércoles por la tarde.

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“El equipo entrenó ayer (miércoles) por la tarde y tiene programado un entrenamiento hoy (jueves) por la tarde.

“En principio, entendiendo la importancia del partido del sábado, privilegiamos ahí el descanso, que pasaran unas 48 horas del partido contra Los Ángeles para aprovechar la sesión de entrenamiento y los jugadores estuvieran mejor recuperados para planificar bien y arrancar en forma en torno al partido del sábado”, explicó.

Este viernes, el técnico Óscar Ramírez dará la conferencia de prensa, previo al juego contra el Team, a las 3:15 p.m. en el CAR y ahí se buscarán más respuestas sobre este hecho.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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