¿Alajuelense podría despedir a Alejandro Bran luego del incidente que protagonizó este jueves?

El incidente que protagonizó Alejandro Bran este jueves por la mañana hizo que muchos se preguntaran qué tipo de medidas podría tomar Alajuelense con respecto al jugador.

Recordemos que el volante fue detenido por la Fuerza Pública, debido a un incidente en el condominio Núcleo Sabana, en donde vive el también seleccionado nacional.

Según versiones que testigos relataron a este medio, Bran se encontraba en supuesto estado de ebriedad y distintos videos que circularon en redes sociales y chats mostraron al jugador fuera de sí.

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Por eso, consultamos a un abogado experto en Derecho Laboral, para saber a qué se expone el jugador por una situación así.

Alejandro Bran podría ser despedido de Alajuelense, por los hechos en los que estuvo involucrado este jueves. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Podrá ser despedido?

Boris Acosta es abogado y afirmó que lo primero que hay que tener claro es que Bran es una figura pública y todo lo que haga representa los intereses de la institución para la que juega, en este caso, Alajuelense.

“El Código de Trabajo, en el artículo 81, establece la obligación del trabajador de mantener decoro cuando representa los intereses de la institución y el gran problema de él es que representa en todo momento a la institución.

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“Y lo que haga de forma negativa se vuelve noticia y la actitud violenta puede acabar con la credibilidad de la institución, el patrono es privado, que es el club, y podría tomar la decisión de cesarlo”, afirmó.

Acosta recalcó que pese a que Bran estaba en un momento de su vida privada, lo que pasó en la madrugada ha generado críticas y podría afectar los intereses del club rojinegro.

“Lo que pasó ha generado críticas, comentarios y podría pasar que, de repente, los aficionados no quieran ir al estadio, decidan retirar su membresía del estadio y afectar la economía del equipo.

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“Me parece que Alejandro se expuso de manera horrible y aunque no hubiera incumplido con la parte técnica, mostró lo que la gente no quiere ver, una persona problemática, (al parecer) alcoholizada y le puedo asegurar que en los contratos eso está estipulado”, comentó.