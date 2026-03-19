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Video de un vecino contradice comunicado de Alejandro Bran tras arresto en condominio

Nuevas imágenes ponen en duda el relato de Alejandro Bran

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un video compartido por un vecino muestra una escena distinta a la descrita por Alejandro Bran en su comunicado oficial, tras el incidente ocurrido en el condominio donde reside.

En las imágenes, el volante de Alajuelense aparece sobre su motocicleta realizando aceleraciones frente a oficiales de Policía, quienes intentan controlarlo. Según los testigos, la situación habría escalado más allá de una simple infracción por ruido.

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La versión del jugador

En su declaración, Bran aseguró que el arresto se debió únicamente a una falta relacionada con ruido.

Alejandro Bran firmó por un año con Liga Deportiva Alajuelense. Él llegó en condición de préstamo.
Alejandro Bran se pronunció luego de que salieran las imágenes a la luz. (Prensa Alajuelense)

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla”, detalló.

Además, sostuvo que no se resistió a la autoridad ni forcejeó durante el procedimiento.

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“No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es, en ningún momento me abstuve a ser detenido; sin embargo, varias veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso, que lo hicieran”, mencionó.

Testimonios que contradicen el comunicado

Sin embargo, un vecino afirmó en sus redes que la situación fue distinta, pues el futbolista se habría resistido.

“Y sí, se agarró a golpes con los policías y se resistió al arresto, aunque ahora diga que no”, aseguró el vecino.

Estas declaraciones, sumadas al contenido del video, han generado cuestionamientos sobre la veracidad del comunicado del jugador.

Alejandro Bran seguía haciendo sonar su moto a pesar de la presencia policial.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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