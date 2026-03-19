El negro historial de polémicas que sacude a la Liga tras el arresto de Alejandro Bran

Más allá de los resultados en la cancha, Alajuelense ha vivido un año agitado fuera del terreno de juego, en donde sus jugadores han sido protagonistas de hechos polémicos en los últimos meses.

El incidente que protagonizó este jueves el volante Alejandro Bran, quien fue detenido en el parqueo de un condominio en San José, trajo a colación los casos más recientes, en los que los jugadores manudos han dado de qué hablar.

En horas de la mañana, trascendieron una serie de fotos y videos en los que se observa a Bran detenido por policías. La Fuerza Pública confirmó que a las 5:34 de la mañana recibieron un reporte de un hombre, de apellidos Bran Flores, quien se encontraba muy agresivo contra el personal de un condominio.

LEA MÁS: Esta es la tajante reacción de Carlos Vela al altercado de Alejandro Bran que sacude a la Liga

Alejandro Bran, jugador de Alajuelense protagonizó un hecho polémico, este jueves por la mañana. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Horas después del incidente, el jugador publicó un comunicado en sus redes y Alajuelense también dio su posición de lo ocurrido:

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla”, explicó el jugador.

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, dio su posición en el programa 120 minutos:

LEA MÁS: Video de un vecino contradice comunicado de Alejandro Bran tras arresto en condominio

“Yo creo que es un gran jugador y es un buen muchacho; como todos los jóvenes, puede cometer errores. Es parte del proceso de maduración, como cualquier joven o cualquier persona. No quiero individualizar ni hacer algo más grande de lo que es, quiero apegarme a los protocolos del club, a lo que está establecido”, mencionó.

El portero Byron Mora tuvo un accidente el año pasado y fue llevado a juicio por aparentemente conducir bajo los efectos del alcohol. Foto: prensa LDA. (Fotos: prensa LDA. /Fotos: prensa LDA.)

A juicio por accidente

El 13 de junio del año pasado se dio a conocer que el portero Byron Mora habría sufrido un accidente el 9 de abril de 2025 en San Antonio de Belén, en Heredia, en el que, al parecer, habría chocado su carro contra otro vehículo que quedó en pérdida total y, aparentemente, Mora conducía en estado de ebriedad.

Según trascendió, la alcoholemia dio 1,3 grados de alcohol en la sangre cuando el mínimo permitido es 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

LEA MÁS: Foto que circula en redes sociales muestra aparente salida nocturna de Alejandro Bran con otro futbolista de Liga Deportiva Alajuelense

Aunque el caso primero estuvo en Flagrancia por el delito de conducción temeraria, luego de una primera audiencia todo cambió.

“Tras varias diligencias, se determinó que debía continuar su trámite de manera ordinaria, ya que también se debe indagar el posible delito de lesiones culposas, el cual requiere de dictámenes y otra prueba que no puede obtenerse de forma tan expedita como lo requiere flagrancia”, detalló la Fiscalía ante una consulta de este medio.

Creichel Pérez y John Paul Ruiz se dieron a golpes el año pasado, en el centro de San José. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pleito en La California

El 28 de setiembre pasado, días antes de que Alajuelense jugara un duelo clave en la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, se dio a conocer que un grupo de jugadores se había quedado en Costa Rica, porque el sábado anterior estuvieron involucrados en un pleito en el sector de La California, en pleno centro de San José.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz (ya no está en el equipo) y los juveniles Deylan Aguilar y Deylan Paz visitaron negocios en ese lugar y en horas de la madrugada del domingo se dieron de golpes.

LEA MÁS: Nuevo video revela la malacrianza de Alejandro Bran a la hora de su detención

Según dio a conocer La Teja el año pasado, gracias a unos videos que nos facilitaron en el lugar, todo comenzó en la avenida Central, cerca de un parqueo esquinero, cuya entrada está contiguo al cine Magaly.

Los muchachos se habrían peleado a eso de las 2 de la mañana. Según los videos que compartieron a este medio, los involucrados discutieron, dos de ellos se salieron a la calle y se dieron de golpes.