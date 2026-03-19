Nuevo video revela la malacrianza de Alejandro Bran a la hora de su detención

Un nuevo video filtrado por medio de las redes sociales muestra la malacrianza de Alejandro Bran, el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, que fue detenido este jueves bien temprano.

El jugador fue arrestado por la Fuerza Pública por incumplir con las normas del condominio donde vive, debido a que se puso a acelerar la moto a eso de las 5:30 de la mañana, causando la molestia de los vecinos.

Alejandro Bran fue detenido en un condominio por hacer ruido con su moto. (Rafael Pacheco)

En el video se observa a Bran en la moto; está en un parqueo, y se ve que junto a él está un guarda privado y dos oficiales de Fuerza Pública.

El vigilante se acerca en lo que pareciera ser un intento para que Bran deje de hacer ruido, pero él más bien acelera más.

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También uno de los oficiales de Fuerza Pública se le acerca, le pone el brazo alrededor del cuello sin ejercer fuerza y trata de negociar con él por las buenas; sin embargo, el jugador vuelve a poner la mano en el acelerador y sigue haciendo escándalo, haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades.

Alejandro Bran da su versión

Bran, a través de sus redes sociales, dio su versión de los hechos y reconoció que todo se dio por un tema relacionado con el ruido.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla”, detalló, a pesar de que el reporte de la Fuerza Pública dice que recibieron la alerta a las 5:30 a. m.

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Quedó grabada la malacrianza de Alejandro Bran

Bran dijo desconocer que la situación pudiera escalar hasta una detención, ya que, según tenía entendido, el procedimiento iniciaba con una advertencia o multa.

“No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo”, agregó.

“Varias veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso, que lo hicieran… tampoco me impuse ante la ley o forcejeé”, afirmó.