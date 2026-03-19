Esta es la tajante reacción de Carlos Vela al altercado de Alejandro Bran que sacude a la Liga

El altercado en el que se vio involucrado el futbolista Alejandro Bran continúa generando reacciones en el entorno deportivo.

Tanto el jugador como el gerente de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, se han referido públicamente a lo sucedido.

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Mientras Bran utilizó sus redes sociales para pronunciarse, el dirigente abordó el tema en el programa 120 Minutos, en el que, además del incidente, habló también de cómo es el jugador y de la etapa que está viviendo.

Carlos Vela describió a Alejandro Bran como un buen muchacho y profesional. (Prensa FCRF/Fotografía)

Un proceso de aprendizaje

Vela destacó que Bran atraviesa un buen momento futbolístico y aclaró que es un buen muchacho.

“Yo creo que es un gran jugador y es un buen muchacho; como todos los jóvenes, pueden cometer errores. Es parte del proceso de maduración, como cualquier joven o cualquier persona. No quiero individualizar ni hacer algo más grande de lo que es, quiero apegarme a los protocolos del club, a lo que está establecido”, mencionó.

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El club ahora espera esclarecer lo ocurrido para tomar una decisión conforme a sus principios.

El club actuará con cautela

Vela explicó que la institución tomará el asunto con calma y rigor, apegándose a los valores y normas internas antes de tomar cualquier decisión disciplinaria.

“No quiero profundizar de más sobre este tema que a todas luces no es lo ideal ni lo que estamos buscando. Es un incidente que no debe ocurrir y hay que aprender de ello. Estamos en un momento importante de la competencia y no suma. Hay que esperar y entender bien qué fue lo que pasó”, agregó.