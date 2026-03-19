Los detalles no contados desde el lugar de los hechos del escándalo de Alejandro Bran

El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense Alejandro Bran, el cual viene de ser figura, principalmente en las etapas finales del semestre anterior en la que los manudos se coronaron campeones nacionales, además de tricampeones de Centroamérica, y en la actualidad es una de las piezas titulares en el esquema de Óscar Ramírez, vivió un escándalo en el condominio donde vive en La Sabana.

El mediocampista de los rojinegros tuvo un altercado en el lugar de su residencia, específicamente en el parqueo, y ante todo esto La Teja pudo conocer detalles alrededor de todo lo que pasó con gente cercana y vecinos de dicho condominio.

Alejandro Bran fue esposado por un pleito en el condominio donde vive en San José (Cortesía/Cortesía)

Para aclarar, en primera instancia, el lugar se encuentra ubicado en San José, cerca a la pista, se llama Núcleo Sabana, y además de ser un condominio, cuenta con restaurantes o, como se les conoce ahora a muchos de estos sitios, un mercado gastronómico en el que venden diversos tipos de comidas, además de torres donde viven las familias y amenidades como parque para mascotas, piscina, entre otras.

En la mañana, La Teja fue el único medio que se hizo presente en el lugar para conocer más detalles y versiones con gente cercana al condomio en la capital del país.

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Según averiguamos, la historia de lo que pasó con Alejandro Bran es algo aislado, no es recurrente comportamientos de este tipo por parte del futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense en su lugar de residencia; no obstante, este jueves en la madrugada la situación sí se salió de control.

El jugador rojinegro, entre 5 y 6 de la mañana, aproximadamente, estaba con amistades en su apartamento y según pudo conocer este medio, el deportista estaría en evidente estado de ebriedad.

Bran estaba bajo los efectos del licor (Cortesía/Cortesía)

En uno de los videos que circulan en redes sociales, con Bran pegado a una pared para contenerlo, se puede ver donde un amigo dice que Alejandro está drogado.

“Lo estoy cuidando desde que salimos; usted está drogado”, a lo que el futbolista responde: “¿Cuál drogado, háganme la prueba?”.

La Teja logró conocer que, además del supuesto tema del ruido que estaba haciendo con su moto, el jugador tuvo una aparente discusión con sus amistades a esas horas de la mañana, y ya ahí fue cuando la seguridad del condominio se interpuso, pero se pidió el apoyo a la Fuerza Pública.

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En las imágenes que circulan, se puede ver a Bran sin camisa, esposado, sumamente alterado y enojado, mientras uno de sus aparentes amigos trata de decirle que se vayan al apartamento, pero el jugador se niega, mientras otra amistad del manudo también está esposado, pero, según logró conocer este medio, fue después liberado, mientras que el rojinegro decía que se lo llevaran preso y que no tenía por qué regresar a su apartamento, ya que no estaba haciendo nada malo.

Al volante de Alajuelense sí se lo llevó la Policía, según supo La Teja, y ante eso, el futbolista dio su versión en redes sociales.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla. No sabía ni tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo”.

“Me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo… no me llevaron a ninguna comisaría”, aseguró el jugador liguista en una historia de Instagram en su cuenta personal.

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública (Foto: /Foto: cortesía)

Verificando diversas versiones que salen en redes sociales y demás, acerca de la posibilidad de que Alejandro estuviese fuera de su casa y que todo esto que pasó en la mañanita de este jueves fuera llegando a su hogar, en La Teja pudimos averiguar que el jugador siempre estuvo en dicho lugar de La Sabana con sus amistades, y no en otro tipo de restaurantes o bares o cualquier lugar de estos.

La Teja también logró conocer algunos detalles con allegados al lugar, y demás con los que conversamos sobre el comportamiento de Bran en dicho condominio, en los que aparentemente algunas personas lo han podido observar consumiendo licor y en supuesto estado de ebriedad en repetidas ocasiones.

Ante esto, le consultamos a la institución eriza su criterio ante dicha afirmación que logró conocer La Teja y nos respondieron lo siguiente.

“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”, le dijo la Liga a La Teja.