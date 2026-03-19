Coreano se mete solo en la barra La 12 de Alajuelense y su video se vuelve viral

Un creador de contenido coreano se volvió viral en redes sociales tras compartir su experiencia al meterse solo en medio de La 12, la barra brava de Liga Deportiva Alajuelense, durante un partido en el estadio Alejandro Morera Soto.

El joven, identificado en TikTok como Dari, publicó un video en el que muestra cómo vivió el ambiente desde el corazón de la afición rojinegra.

Una experiencia en pleno estadio

La afición de Alajuelense dice presente en el BMO Stadium en Los Ángeles, en el partido contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por la fecha del video, todo apunta a que la grabación se realizó durante el partido entre Alajuelense y Los Ángeles FC, disputado el martes por la Copa de Campeones de la Concacaf, en un estadio completamente lleno.

En las imágenes, el creador aparece rodeado de aficionados, cantando y disfrutando del ambiente, pese a estar completamente solo en medio de la barra.

El propio Dari acompañó el video con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

“Coreano se mete en una barra brava completamente solo, rodeado de desconocidos, poniendo un pie por primera vez en el Alejandro Morera Soto”, escribió.

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Además, agradeció la experiencia vivida con los aficionados: “Gracias a los compas de La 12 por permitirme ser parte. Fue una de las noches más emocionantes que he vivido en Costa Rica”.

Se integró a la afición

@koreanytico POV: Coreano se mete en una barra brava Completamente solo, rodeado de desconocidos, poniendo pie por primera vez en el Estadio Alejandro Morera Soto. Gracias a los compas a mi alrededor de La 12 por permitirme ser parte! Fue una de las noches más emocionantes que he vivido en Costa Rica! LDA vs. LAFC #concacafchampionscup #lda #lafc #barrabrava #futbol @Liga Deportiva Alajuelense ♬ original sound - Dari

En el clip también se observa cómo el extranjero no solo disfruta del ambiente, sino que incluso logra aprenderse los cánticos de la barra, lo que generó aún más reacciones positivas.

El video ha sido ampliamente compartido, destacando la pasión de la afición manuda y la experiencia que vivió el visitante.

Nota realizada con ayuda de IA