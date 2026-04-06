Jafet Soto sorprende con las revelaciones que hace sobre lo que pasaría en la Fedefútbol

Jafet Soto habló de manera muy clara sobre lo que considera pasó en la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jafet Soto, presidente del Herediano, profundizó como lo había hecho muy pocas veces sobre lo que estaría sucediendo en la Federación Costarricense de Fútbol y lo que tiene a la Selección de Costa Rica sufriendo desde hace años.

Jafet Soto apunta a problemas estructurales en la Fedefútbol

El dirigente es integrante del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol desde agosto de 2023, por lo que aseguró que no aceptará muertos que sucedieron en gestiones anteriores, de las cuales, además, fue muy crítico.

Jafet habló con Columbia y Teletica Radio antes del encuentro de los florenses ante Puntarena FC e hizo diversas revelaciones que para él han afectado a la Sele.

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Críticas directas a procesos y decisiones del pasado

Soto no entró en la parte deportiva, porque para eso están el seleccionador Fernando Batista y Ronald González, pero sobre lo administrativo y de procesos, le metió el diente duro.

“Con todo lo que se ha dicho en temas de comité ejecutivo y demás, yo podría hacer un análisis demasiado profundo que tal vez no todos me entenderían y yo no voy a quitarme la responsabilidad de estar sentado en el comité ejecutivo”.

Generaciones sin proceso y falta de planificación

“Uno acepta la responsabilidad que le toca, pero a mí no me tocan 15 años, 12 años, a mí no me van a tocar 12 años, eso le tocan al comité ejecutivo anterior y le tocará al que estuvo antes en el 2014, que se tiraron a la hamaca por lo que hicieron en el 2014 y no vieron los procesos, no vieron el proceso que se hizo en el 2006, 15 sparrings que fueron al 2006 fueron al Mundial del 2009 (sub 20 en Egipto)”, dijo.

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Jafet Soto afirmó que la presidencia de Osael Maroto debe hacerse cargo solo de las cosas sucedidas en su gestión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El impacto actual de decisiones pasadas en la Selección

Jafet afirmó que el que no se hicieran procesos en el fútbol nacional no es algo por lo que tenga que aceptar responsablidades, eso le corresponde a los que no lo hicieron entonces y lo cual se ve y repercute hoy.

Para Soto, en Costa Rica nadie se alertó de lo que venía pasando en el fútbol nacional, donde cada vez fue más complicado ir al Mundial hasta que se quedó afuera y más bien la clasificación a Catar en lo deportivo fue un daño por cómo se manejó.

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Catar 2022: beneficio económico, fracaso deportivo

“Ahora están disque matando a este comité ejecutivo de que fueron los responsables de no hacer esos procesos, que no calificaron a mundiales menores, que dejaron tirada la selección mayor, y la verdad que hoy podría decir que estoy entre si fue bueno o no ir a Catar.

“Habría que hacer un análisis muy profundo, económicamente fue muy bueno, deportivamente fue un desastre también ir a Catar porque desaprovechamos una oportunidad de ir a foguear jugadores, llevamos una selección de 31 años promedio y jugamos contra España con 34 años y un mes”, tiró el florense.

“Entonces a todos esos genios que andan por atrás moviendo cosas y diciendo: ‘Tirémosle al comité ejecutivo y tirémosle a Jafet y a don Osael’, digámosle a esos genios que ellos eran los que estaban antes y acaso que hicieron algo”.