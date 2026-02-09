Jafet Soto lanza dura crítica a Óscar Ramírez y califica sus argumentos como excusas

Jafet Soto le tiró tieso y parejo este lunes a Alajuelense y uno que no se salvó fue Óscar Ramírez, entrenador del cuadro rojinegro.

Jafet Soto atacó duramente a Alajuelense y un argumento de Óscar Ramírez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente del Herediano atacó el discurso que dio el Machillo sobre que a Alajuelense le ha costado el arranque del Clausura 2026, al no tener tiempo de recuperación por la cercanía con el torneo anterior, con una distancia de 15 días entre ellos.

Ese discurso no se sostiene según Soto

Para el rojiamarillo eso no se sostiene cuando ellos hace un año estuvieron en la misma situación y salieron adelante sin broncas.

“Hace un año yo era primer lugar, terminé el campeonato el 27 de diciembre y no salí diciendo que necesitaba vacaciones, parte física ni nada, fui primero y quedé campeón.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Acá no tuvimos vacaciones, ni uno o cinco días, nada, 27 de diciembre fuimos campeones contra la Liga en su casa y luego 27 de mayo fuimos bicampeones siendo primeros”, tiró en declaraciones a Teletica Radio.

De esta manera, Soto desdijo lo que dice Ramírez que físicamente un jugador necesita descargar para poder retomar el ritmo de competencia tras una competencia intensa.

Jafet Soto contradijo a Óscar Ramírez sobre el costo de iniciar un torneo tras otro muy seguido. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El penal, el detonante del enojo

Soto fue muy crítico contra los manudos y el motivo principal de su enojo se debió a los reclamos erizos por un penal que les anularon el sábado ante el Team.