Toma da una muestra muy diferente del penal anulado a Alajuelense, ¿Fue un error del VAR?

La polémica arbitral apareció este sábado tras un penal que le anularon a Alajuelense ante Herediano, el cual el árbitro Juan Gabriel Calderón pitó inicialmente por un agarronazo de Keyner Brown sobre el atacante manudo, Ángel Zaldívar.

Juan Gabriel Calderón anuló la falta de penal que Keynner Brown le cometió a Ángel Zaldívar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El VAR revisó y el árbitro se retractó

Tras ir a revisar la jugada al VAR, el réferi decidió echar para atrás y anular su fallo original, debido a que en las tomas de la transmisión no se apreciaba el agarrón con claridad.

Sin embargo, luego de la decisión, en redes sociales comenzaron a circular videos que ofrecieron una perspectiva muy distinta, en la que sí se observa claramente un jalón del florense sobre el rojinegro.

Una foto del fotógrafo Jorge Navarro para Grupo Nación, también muestra el agarrón.

Keynner Brown sujetó a Ángel Zaldívar en el área, pero las tomas que se vieron en televisión no lo mostraron. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

FUTV y las tomas que el VAR no vio

Al finalizar la transmisión de FUTV, Pablo Guzmán aseguró que existieron tomas donde sí se evidenciaba el penal, pero que estas no fueron utilizadas ni observadas por el VAR al momento de tomar la decisión.

“Queda pendiente el tema del penal del primer tiempo, que el réferi pita y luego en el VAR la decisión la cambia, hay más tomas que no son de transmisión, que tienen un ángulo distinto y que dejan claro que hay falta, pero no son tomas de la transmisión oficial, estaremos atentos del tema.”, dijo para cerrar la transmisión este sábado

Mónica Malavassi rectificó tras ver nuevas imágenes

Posteriormente, Mónica Malavassi, quien había compartido en primera instancia el criterio del VAR durante el partido, rectificó públicamente en sus redes sociales luego de analizar un nuevo ángulo.

Esta toma (ángulo y distancia) no se vio en la transmisión. Con este acercamiento SI se ve un jalonazo de camisa. En las tomas que tuvimos en vivo (más lejanas) parecía q Brown le ponía la mano en el hombro y lo jalaba, PERO aquí si se ve q le agarra la camisa y q era penal! https://t.co/dINBki7yFD — Mónica Malavassi (@monimalavassiCR) February 8, 2026

“Esta toma (ángulo y distancia) no se vio en la transmisión. Con este acercamiento SÍ se ve un jalonazo de camisa. En las tomas que tuvimos en vivo (más lejanas) parecía que Brown le ponía la mano en el hombro y lo jalaba, PERO aquí sí se ve que le agarra la camisa y que era penal”, indicó la comentarista en su cuenta de X.

Henry Bejarano también cambió su criterio

A esto se sumó Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, quien reconoció que con la nueva evidencia el penal sí es claro, aunque explicó por qué inicialmente opinó lo contrario.

“Ahora sí se aprecia que es penal, pero las tomas del VAR no dieron esa, por eso dijimos que no era penal, pero con esta sí se ve que lo era”, señaló.

La polémica quedó encendida

De esta manera, la controversia arbitral quedó completamente abierta, con cuestionamientos directos al uso de las tomas del VAR, el acceso a todos los ángulos disponibles y el impacto de estas decisiones en partidos de alta tensión como el Alajuelense vs Herediano.