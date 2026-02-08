Enrique Osses se sinceró sobre otro error arbitral que definió un partido en el fútbol de Costa Rica

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció este sábado un nuevo error en el referato nacional que terminó inclinando la balanza en un partido.

En declaraciones a FUTV, el chileno confesó que el penal que se pitó a favor del Herediano el martes, en el duelo de ida por el torneo de Copa ante Puntarenas FC, no era, y lamentó que el error del silbatero Cristopher Ramírez terminara definiendo el resultado del encuentro.

Enrique Osses reconoció un nuevo error en el arbitraje en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Tampoco hacemos un escándalo, fueron como 30 o 45 centímetros afuera, pero está afuera del área y no era penal, son árbitros jóvenes y tienen que hacer sus armas sin la tecnología y esperemos que estas experiencias le sirvan para mejorar y que en el futuro no ocurran”, comentó.

Sin VAR en el torneo de Copa

Este certamen no cuenta con VAR al competir equipos de la segunda división que no cuentan con las condiciones para usar la herramienta, detalle que lamentó.

“Con tanta televisión, cámaras, teléfonos es imposible ocultar lo que pasa con un dedo y por eso la tecnología es tan importante en todos los torneos y competencias del mundo.

El árbitro Cristopher Ramírez se equivocó al pitar un penal a favor de Herediano en el torneo de Copa ant Puntarenas FC, (JOHN DURAN/John Durán)

El error arbitral sin tecnología

“Concebir el arbitraje sin VAR es hablar de otro deporte ya, lamentablemente los árbitros conviven con el error, es una situación que no nos gusta que pase, pero evidentemente sucede y que no pasa solo acá, sino en todos los torneos sin VAR que se ven errores arbitrales”, indicó.