Estos son los cinco errores arbitrales del Apertura 2025 reconocidos por la Comisión de Arbitraje

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Enrique Osses, señaló este miércoles los cinco errores arbitrales que se contabilizan en lo que va del Apertura 2025, en los cuales ni la intervención del VAR logró evitar que se cometiera el fallo.

Hace unos días, la Fedefútbol había dado a conocer algunos datos sobre la aplicación del videoarbitraje, en los que habló de cinco errores, pero sin entrar en detalles. Solo informó de esa cifra tras 33 intervenciones de la herramienta durante 74 partidos disputados.

Osses explica los errores y la forma en que se aplicó el VAR

Este miércoles, el chileno sostuvo una charla con varios medios de comunicación, en la que explicó cómo trabajan y cómo aplican el VAR en el campeonato nacional.

Keylor Herrera se equivocó al brindar un gol para Alajuelense ante Pérez Zeledón.

En esa conversación, detalló cuáles fueron los cinco fallos detectados: un gol dado erróneamente, dos expulsiones perdonadas y dos situaciones de penal.

En tres de las cinco situaciones, Alajuelense estuvo involucrado, en una se le benefició, en una se le perjudicó y en otra se le perdonó una tarjeta roja al rival.

Los errores en detalle

La primera polémica fue en la jornada dos, cuando el futbolista de Guadalupe, David Herrera, debió ser expulsado por una falta contra Anthony Hernández. Esa vez ganó la Liga 1-0.

En la fecha diez, casualmente, los guadalupanos volvieron a ser beneficiados ante el León, cuando no se sancionó un penal claro sobre Creichel Pérez, en un partido que acabó 0-0.

A Creichel Pérez le cometieron un penal que se no pitó ante Guadalupe FC.

A los manudos se les benefició en la jornada 14, tras otorgarle un gol que no debió contar en la victoria por 3-2 ante Pérez Zeledón. En aquel encuentro, Diego Campos anotó en una jugada en la que hubo una evidente falta previa que debió ser señalada.

Saprissa también aparece en la lista; en la fecha cuatro al morado Marvin Loría le perdonaron una tarjeta roja en el juego ante el Municipal Liberia por una falta fuerte.

Marvin Loría, del Saprissa, debió ser expulsado en el juego ante Liberia de la fecha cuatro

Para terminar, apenas en el primer partido del campeonato entre San Carlos y Puntarenas FC, a los norteños les dieron un penal a los 76 minutos que no era y significó el gol del triunfo por 2-1, fallo que impactó de lleno en el marcador.

Osses: “El arbitraje nunca será perfecto”

Osses afirmó que, aunque la meta es equivocarse lo menos posible, en el arbitraje no existe la perfección, pues se trata de seres humanos. Sin embargo, destacó que la cifra actual es baja, ya que sin VAR habría un error cada dos partidos, según sus estimaciones.