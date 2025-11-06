Enrique Osses reveló qué pasará con los árbitros que Jafet Soto puso en su lista negra

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, reaccionó con fuerza ante las críticas de Jafet Soto, presidente y técnico del Herediano, quien recientemente señaló a tres árbitros y aseguró que con ellos su equipo “no ganará de ninguna forma”.

El florense mencionó a Keylor Herrera, Pablo Camacho y Marianela Araya tras el partido ante Cartaginés, el pasado 25 de octubre, a quienes no desea verlos más en juegos del Team.

LEA MÁS: Jafet Soto estalló contra el arbitraje y señaló con nombres y apellidos a quienes considera responsables

El chileno defiende la independencia arbitral

Jafet Soto se quejó del desempeño de algunos árbitros que afirma quieren perjudicar a Herediano. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Ante esa queja, La Teja le consultó a Osses sobre esa posición y si para evitar conflictos tratará de no nombrarlos en los juegos del bicampeón nacional o si hará oídos sordos de esas quejas.

“No existe ninguna presión para nombrar árbitros, eso es un comentario subjetivo de una persona que no es técnicamente calificada en la materia, pues los calificados somos la Comisión de Árbitros. Así que no la tomamos en cuenta ni en consideración alguna, solo su desempeño y rendimiento, esos son solo los parámetros que consideramos nosotros”, explicó.

LEA MÁS: Enrique Osses fue tajante con lo que considera amenazas de Jafet Soto

El presidente arbitral lamenta los ataques personales

Osses se mostró molesto por los ataques públicos que ha recibido por parte de Soto, quien no solo ha criticado a los silbateros, sino también su gestión al frente de la Comisión.

El presidente arbitral aseguró que habló con Jafet la semana pasada para aclarar algunas situaciones, aunque admitió que la conversación no resolvió nada, ya que, para su sorpresa, las quejas del técnico persisten.

LEA MÁS: Jafet Soto pierde la paciencia y arremete contra el arbitraje y la afición de Liberia

Enrique Osses afirma no cederá a las presiones de Jafet Soto ni nadie para nombrar árbitros. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano en aprietos en la tabla

El Team vive un torneo complicado: a falta de tres partidos para el cierre de la primera fase, los rojiamarillos ocupan el sexto lugar con 19 puntos, a cuatro unidades del tercer y cuarto puesto, Cartaginés y Liberia, respectivamente, ambos con 23 puntos, separados solo por diferencia de goles.