En Herediano revelan su nuevo fichaje apenas minutos antes de enfrentar a Alajuelense

Fieles a su estilo, en Herediano se anticiparon a los hechos y este sábado reconocieron que ya tienen amarrada una figura del fútbol nacional para la próxima temporada.

Gustavo Pérez, gerente deportivo rojiamarillo, reconoció minutos antes de arrancar el partido ante Alajuelense, que ya tienen amarrado al delantero Fernando Lesme para la próxima temporada.

Fernando Lesme jugará en Herediano la próxima temporada, confirmaron en el Team. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Algo que ha caracterizado al Herediano es siempre ir un poquito adelante de las cosas; siempre hemos trabajado así, viendo perfiles y jugadores que nos interesan y, en este caso, lo que pasa con Lesme, que vendrá con nosotros”, dijo en declaraciones a FUTV

Elogios al profesionalismo y rendimiento en Liberia

El dirigente elogió el profesionalismo del jugador y destacó lo que está haciendo en Municipal Liberia, equipo en el que lleva tres goles en seis juegos.

“Lo que pasa con Lesme es bueno, habla de su profesionalismo, dándole todo al club en el que está ahorita, pero también con la mirada puesta en lo que puede venir. Así como con Lesme, siempre vamos a estar atentos a los jugadores que podemos traer para el siguiente torneo”, explicó el gerente.

LEA MÁS: José Saturnino Cardozo revela la verdad de lo que pasará con Fernando Lesme en el fútbol nacional

Gustavo Pérez confirmó que ya tiene amarrado a Fernando Lesme en Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Contrato firmado y salida al cierre del torneo

El paraguayo Fernando Lesme ya firmó contrato con Herediano. En este torneo se quedó con los aurinegros por pedido del técnico José Saturnino Cardozo, pero apenas acabe el certamen se incorporará al conjunto florense.

LEA MÁS: Herediano perdió el invicto en Liberia y pone en peligro su liderato