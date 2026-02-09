Jafet Soto tira fuego ante quejas por penal que le anularon a Alajuelense ante Herediano

Jafet Soto, presidente del Herediano, explotó este lunes para señalar lo que llamó una campaña contra su equipo, tras la polémica arbitral el sábado ante Alajuelense.

Jafet Soto le tiró a Alajuelense diciéndole que no se esconda en un fallo arbitral para justificar que no ganó. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al dirigente le cayó pésimo escuchar declaraciones de periodistas, comentaristas y leer notas de diversos medios de comunicación afirmando que a los manudos les quitaron un penal ante los florenses.

El penal que fue pitado y luego anulado

En el encuentro del sábado, el árbitro Juan Gabriel Calderón pitó un penal a favor de la Liga por un agarrón de Keynner Brown sobre Ángel Zaldívar, pero después de revisarlo en el VAR, lo anuló al no tener tomas claras de la acción.

Tras el partido, salieron tomas de otro ángulo en la que se ve un agarrón del florense, por la que analistas arbitrales y comunicadores cambiaron de criterio, mismas que Soto desacreditó en declaraciones dadas a Teletica Radio este lunes.

Jafet Soto afirma que esta acción de Keynner Brown sobre Ángel Zaldívar no es penal. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las frases que encendieron el debate

“Si quieren volvemos a jugar y que piten el penal para que dejen de llorar, si quieren lo hacemos de nuevo, jugamos esos ratitos y si dicen que es penal ellos, que piten el penal.

“Es una campaña increíble con una toma de una cámara que no existe, inclusive hasta la misma televisora dijo al final del partido, el director de ese canal (Pablo Guzmán), dijo como para quedar bien, que ahí andaba otra toma y bla, bla, bla, ahí empezó todo”, tiró.

Críticas directas a medios y presión externa

Para Soto esto es todo un discurso para justificar a un equipo que no pudo ganar.

“Luego empezaron estos y aquellos, empezaron las llamadas a gente que dirige este departamento y empieza una presión de los medios”.

“No era penal y hay que decirlo, no era penal, es impresionante como quieren justificar la incapacidad con eso”, se mandó con todo.