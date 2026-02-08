Torneo Nacional

William Mattus apareció y dio su versión de sus polémicas palabras sobre Mariano Torres

Árbitro William Mattus dio la cara sobre lo que sucedió en la polémica que tuvo con Mariano Torres

Por Sergio Alvarado

El árbitro William Mattus dio la cara este domingo sobre la polémica que se dio semanas atrás cuando llamó “Argentinito” al futbolista del Saprissa, Mariano Torres en un encuentro ante Puntarenas FC.

En declaraciones a Teletica Deportes, el silbatero ofreció una disculpa al capitán morado y asegura que lamenta la situación y no le dio más vueltas al asunto. En los audios del VAR de un penal que pitó a favor de los chuchequeros, se escuchó la frase.

Para Mattus hay cosas que se dicen y escuchan al calor de los partidos que se quedan en la cancha, pero fue sincero al decir que sí hubo una ofensa, se disculpa por eso.

Saprissa se quejó formalmente en su momento y lo consideró un ataque xenófóbico de parte del réferi.

Tras escucharle, en la transmisión de Teletica, exárbitros como Pedro Navarro y el periodista Gustavo López reconocieron la actitud del árbitro de dar la cara tras la situación.

