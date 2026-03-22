Óscar Ramírez olvidó la amistad que tiene con Jafet Soto y le dijo algunas “cositas” muy molesto

En el cierre del primer tiempo del juego entre Herediano y Alajuelense, Óscar Ramírez, técnico rojinegro perdió la dulzura del carácter y tuvo un cruce de palabras con Jafet Soto.

En el juego de este sábado, que se disputa en el estadio Carlos Alvarado, se dio un momento de tensión entre el Machillo y Soto.

El enfrentamiento entre ambos exjugadores no pasó desapercibido y las expresiones de Ramírez fueron muy evidentes.

Al cierre del primer tiempo, el clásico provincial cerró con empate 1-1, gracias a los goles de Creichel Pérez y Marcel Hernández.

LEA MÁS: Kenneth Vargas reapareció en sus redes y esto fue lo que publicó

Óscar Ramírez no la pasó bien en el juego contra Herediano, este sábado por la noche. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Qué fue lo que pasó?

Según observamos, desde el estadio de Santa Bárbara, luego de una falta, Ramírez estaba muy molesto, casi que salido de sus casillas y señalaba y hablaba hacia donde se encontraba Soto.

Jafet y la dirigencia de Herediano tienen una especie de palco en el Carlos Alvarado y muy cerca de ubican los bancos de ambos equipos, por lo que el dirigente se puede levantar y voltear a ver hacia el banquillo del cuadro local o del visitante.

LEA MÁS: Jafet Soto a periodista: “En buen plan, ¿qué pregunta es esa”?

De un momento a otro, se apreció que el Machillo estaba muy enojado, señalando hacia donde se encontraba el presidente de Fuerza Herediana y no podía evitar verlo y hacerle una serie de reclamos.

Jafet Soto habría provocado que Óscar Ramírez se saliera de sus casillas. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Según trascendió en la casa de los rojiamarillos, Jafet habría comenzado la situación. Aunque no se sabe qué le dijo a Óscar, se escuchó que el técnico liguista se picó y le tiró que, en Heredia, los manudos le ganaron dos títulos al Team.