Kenneth Vargas reapareció en sus redes y esto fue lo que publicó

Kenneth Vargas, delantero de Alajuelense, reapareció en sus redes sociales, luego de quedar fuera del primer equipo manudo, debido a la polémica que protagonizó con Alejandro Bran, el jueves anterior.

Huevito está lesionado desde hace algunas semanas, pero el jueves anterior recibió un castigo, ya que, al parecer, el miércoles pasado habría estado con Bran de fiesta, según fotos que circularon en redes sociales.

Recordemos que Alejandro fue detenido por la policía, luego de que, a eso de las 5:34 de la mañana, los vecinos de un condominio, en el centro de San José, reportaron que estaban incómodos con el sonido de una moto. Aparentemente y según testigos, el volante se encontraba en estado de ebriedad.

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Kenneth Vargas reapareció en sus redes sociales, luego de ser sancionado por Alajuelense. Foto: Instagram Kenneth Vargas. (Foto: Instagram Kenneth Vargas./Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

La publicación de Kenneth Vargas

Este sábado, Vargas reapareció en sus redes sociales, para compartir una imagen en sus historias de Instagram.

La imagen en cuestión es de la nueva camiseta de la Selección Nacional. Kenneth aparece modelando la nueva prenda, junto a otros jugadores de la Tricolor como Joel Campbell, Kendall Waston y Patrick Sequeira.

La publicación en cuestión es de la Fedefútbol, que mostró la nueva prenda, con un mensaje que dice: “Reinventando el juego a nuestro estilo”.