Gerente deportivo de Alajuelense habla del futuro de Alejandro Bran en el equipo rojinegro

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense habló de la situación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas y reconoció que ambos jugadores ya cumplieron con la sanción impuesta por el club.

Este sábado, ambos futbolistas no están en el duelo contra Herediano. Recordemos que además de la polémica en la que están los dos jugadores, Vargas está lesionado desde hace algunas semanas.

Vela atendió a los medios, en el estadio Carlos Alvarado.

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Alejandro Bran (14) no está en el primer equipo de Alajuelense, luego de ser detenido por la policía. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ya se resolvió de acuerdo a las conductas de comportamiento del club, no es nada que no hubiera sucedido en otro momento, no es lo ideal y no queremos que se vuelve a repetir.

“Ya se habló con los involucrados, aquí no vamos a crucificar a nadie, son buenos muchachos que cometieron un error grave y los errores traen consecuencias, deben ser responsables con lo que sucedió y vendrán acciones correspondientes que están asumiendo con madurez y volverán con el equipo esperemos que con su mejor versión”, añadió a FUTV.

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“El equipo está fuerte”

Vela también contó cómo está la dirigencia manuda con esta situación.

“El equipo está fuerte, es parte de la regulación de un grupo que busca el más alto rendimiento, el semestre pasado vivimos una situación similar y creemos en la concientización, en la charla.

“Hay un manual de comportamiento que se debe respetar, creemos en los profesionales, vienen con carrera en alza y no vamos a crucificar a nadie, deben asumir consecuencias de sus actos, esperemos que vuelvan a brillar y si no están, es por decisión del cuerpo técnico”, dijo.

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense habló del futuro de Alejandro Bran. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)