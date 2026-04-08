Rolando Fonseca confirma que está a punto de llegar a un equipo de primera división

El exdelantero Rolando Fonseca recibió una oferta de Puntarenas FC para ocupar un alto cargo en el equipo chuchequero.

El exjugador conversó con La Teja y confirmó que este martes viajó a la Perla del Pacífico para reunirse con la familia Medina, dueña del club, y le presentaron una propuesta para ocupar la gerencia general de la institución.

“Lo que le puedo decir es que me reuní con los señores Medina, me hicieron una propuesta y este miércoles regreso a Puntarenas para seguir conversando con ellos”, afirmó el también comentarista de canal 7.

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Rolando Fonseca podría ocupar un alto cargo en el Puntarenas FC. Foto: Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Fonseca añadió que durante la reunión que sostuvo este martes, conoció las instalaciones del equipo.

“Me invitaron a conocer las instalaciones deportivas, los proyectos en los que están trabajando y de momento no hay nada concreto”, destacó.

La realidad del club

Recordemos que hace un mes, los señores Raymond y Felipe Medina regresaron a la administración del equipo naranja, luego de que la Fedefútbol rechazara la propuesta de un grupo de inversionistas mexicanos, liderados por Manuel Velarde, para administrar el club.

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En este momento, Puntarenas FC ocupa el octavo lugar en el torneo de Clausura, con 15 puntos, y este sábado 11 de abril enfrentará a Pérez Zeledón, a las 6 p.m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.