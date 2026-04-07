La ADG amenaza con artillería legal a la Federación si no la dejan volver

A casi un año de su salida de la Primera División, la dirigencia de la Asociación Deportiva Guanacasteca asegura estar preparada, en lo deportivo, administrativo y legal, para un eventual regreso inmediato a la máxima categoría, mientras mantiene abiertos varios frentes judiciales en busca de revertir su situación.

En este momento, el club mantiene procesos en distintas instancias: el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol y ante Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode) del Icoder. Además, está a la espera de lo que se resuelva este miércoles, en una asamblea de presidentes que llevará a cabo la Unafut, en la cual se determinaría si el equipo se suma de nuevo al torneo local.

El estatuto de la Unafut establece que el campeonato costarricense de primera división se compone de 12 equipos y, según informó César Blanco, encargado de comunicación de Guana, si los representantes de Unafut deciden que no es momento de que la ADG se incorpore de nuevo al certamen, acudirán al Tribunal Contencioso Administrativo, donde demandarán a la Fedefútbol por daños y perjuicios, por un monto cercano a los $5 millones (cerca de ₡2.700 millones).

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En la Asociación Deportiva Guanacasteca aseguran estar listos para volver a la primera división. Foto: archivo. (ADG /ADG)

Distintos procesos

Blanco conversó con La Teja y reveló cómo van los diferentes procesos que mantienen, en la lucha por volver al torneo tico.

En julio del año pasado, el Triacode, resolvió una medida cautelar a favor del club y dictó a la Federación Costarricense de Fútbol que dejara a los pamperos presentar unos documentos para que pudieran optar por su licencia de primera división, retirada por el Comité de Licencias de la Federación al señalar irregularidades.

El 28 de julio, los miembros del tribunal fueron destituidos, porque la Fedefútbol alegó que habían adelantado criterio, y los nuevos miembros del tribunal fueron designados en noviembre.

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Pese a esta medida que se estableció a mitad de año, en Guanacasteca cumplieron con lo que les pidieron para conseguir de nuevo la licencia: pagaron la CCSS y cancelaron deudas con el Ministerio de Hacienda y aseguran que tienen todo listo para tener el visto bueno de la Federación.

Guanacasteca quedó fuera de la primera división, antes de finalizar el torneo de Clausura 2026. Foto: tomada de Facebook. (Facebook de la Monumental, barra de la ADG/Facebook de la Monumental, barra de la ADG)

“Nosotros no hemos dejado de trabajar. Firmamos un convenio con la Municipalidad de Nicoya para la administración del estadio Chorotega; también hemos conversado con una televisora. A nivel de logística, ya tendríamos listos uniformes, unas vallas electrónicas y patrocinadores.

“Nosotros tenemos que regresar, porque estamos capacitados y listos legalmente. No pueden decir que estamos desintegrados o muertos. Sabemos que los jugadores con los que contábamos hace un año están en otros clubes, pero apenas nos den el banderazo de salida, nos enfocaríamos en armar el plantel y cuerpo técnico.

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“Con la resolución del Icoder, que aprobó una medida cautelar provisionalísima, se nos debía dar un espacio en Primera División, la Federación aceptó todo lo que presentamos para recuperar la licencia, pero aún no estamos en el torneo y, por eso, vamos a acudir al Contencioso, porque nunca nos dijeron claramente por qué no podemos volver”, afirmó.

Blanco añadió que el próximo miércoles habrá una asamblea, para definir la cantidad de clubes que participarán en la próxima temporada.

En la ADG aseguran que firmaron un convenio con la Municipalidad de Nicoya, para el uso del estadio Chorotega. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Los estatutos de la Unafut señalan que son 12 los equipos que deben competir en la Primera División y si quieren que la cantidad de clubes sea menor o mayor, debe haber un cambio en los estatutos.

“El 26 de enero pasado, hubo una asamblea de presidentes de Unafut y realizaron algunos cambios en los estatutos, pero esos cambios no incluían la cantidad de equipos a participar”, comentó.

Este medio le hizo la consulta a la Fedefútbol y a la Unafut, sobre el tema, desde la semana anterior. Al cierre de la nota, la Federación no envió respuesta. A Unafut le consultamos sobre la cantidad de clubes que deben competir en la Primera, según los estatutos de la institución, y esto nos informaron vía correo electrónico:

“Agradecemos su consulta, pero de momento no nos vamos a referir a este tema, ya que estamos enfocados en la final del Torneo de Copa y de la etapa final del torneo de clausura de Liga Promerica”.

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