Santos acude al Poder Judicial y ahora: ¿FIFA podría castigar al fútbol costarricense?

El Santos de Guápiles presentó este lunes un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Deportes, por lo que recurrió al Poder Judicial.

Luis Peraza metió un recurso de amparo. (Francisco Rodríguez/Francisco Rodríguez)

¿Eso implica que la FIFA podría castigar al fútbol costarricense, tal como lo hizo con Guatemala?.

El Santos presentó un amparo contra la destitución de los miembros del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode). La Teja tiene una copia del documento.

“Se pide restituirlos porque, en lo personal, considero que el Consejo de Deportes actúa igual que la Fedefútbol, apresurada, a la carrera, para defender al fútbol”, indicó Luis Peraza.

Sin embargo, Peraza señaló que el Triacode no solo es una entidad para defender un deporte específico, sino al deporte en general, y explicó que en estos momentos hay seis procesos de otras disciplinas, varados porque no hay tribunal.

“Deben velar por la generalidad del deporte, no por una específica”.

Santos dará la pelea hasta el final, pelea por lo que consideran sus derechos. (Cortesía /Cortesía )

Peraza dijo que si bien están recurriendo a una instancia judicial y según él, ahora puede haber consecuencias para el fútbol nacional, como ocurrió en Guatemala, asegura que fue la Fedefútbol quien recurrió de primero.

“Nosotros acudimos al Triacode, que es una instancia que está permitida por los estatutos de la Fedefutbol. Es la Fedefutbol la que recurre al Consejo Nacional de Deportes, que ya es una instancia del Estado. Ellos fueron los primeros”.

Peraza apuntó que alistan otra demanda, pero en lo Contencioso Administrativo.

La Teja consultó a la Fedefútbol y está a la espera de una respuesta.