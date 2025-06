Ronny Cortés, presidente de Santos: “Ahora vamos a ser malos porque fueron malos con nosotros”

El presidente del Santos de Guápiles, Ronny Cortés, se dejó ir con una frase contundente con respecto a los demás equipos del torneo nacional, luego que votaron en contra de que ese club se mantenga en la primera división.

Ronny Cortés no se andará con miramientos. (FB/FB)

En una asamblea general de presidentes, que se realizó el 13 de junio, los clubes ratificaron la exclusión de Santos y de Guanacasteca del torneo nacional. Eso, Ronny Cortés, lo califica como “mala fe”.

El tema es algo complejo, pero aquí se lo sintetizamos. El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) revocó la licencia de participación de guapileños y pamperos, tras sendas investigaciones por irregularidades económicas y administrativas.

Santos elevó el fallo del Comité de Licencias al Tribunal de Apelaciones, y está a la espera de la resolución. También pidió la nulidad de la asamblea de presidentes porque consideran que no hubo quorum.

Además, ratificó, como lo ha hecho otras veces, que acudirán a todas las instancias posibles, incluido el Icoder.

El Herediano se abstuvo de votar. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

En su declaración, Cortés excluyó al Herediano, que se abstuvo de votar, y a Pérez Zeledón, que no asistió a la asamblea. Asimismo, afirmó que dos equipos no podían votar porque tienen deudas con la Caja, aunque no mencionó cuáles son esos clubes.

“Esto nos da más ganas, vamos a ir al Icoder, vamos a ir al TAS, si es necesario. El campeonato nacional no puede empezar sin que nos resuelvan lo que nos tienen que resolver”, dijo a La Teja.

Cortés añadió que como los clubes votaron en contra, ahora no tendrán miramientos ni compasión.

“No queríamos afectar a nadie, pero como todos votaron en contra (excepto Herediano y Pérez Zeledón), ya no tenemos nada que perder; ya vimos la mala fe, así que vamos a ser malos porque ellos fueron malos con nosotros.

“No nos vamos a quedar con las manos cruzadas. No vamos a detener el proceso, vamos hasta donde se pueda, hasta las últimas consecuencias”, aseguró el jerarca santista.