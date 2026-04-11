Kenneth Vargas habla del supuesto incidente en el que se le involucró el pasado viernes

Kenneth Vargas, delantero de Alajuelense, rompió el silencio para hablar de la situación que se dio el pasado fin de semana en un bar en San José.

Este viernes, en declaraciones a Noticias Repretel, Huevito afirmó que la información que circula en torno a su persona es falsa.

Recordemos que, según trascendió este viernes, durante la madrugada del sábado anterior, alrededor de la medianoche Kenneth Vargas y un grupo de amigos, al parecer, estaban en uno de los locales en barrio La California. La Teja fue al lugar este viernes y uno de los encargados de seguridad del lugar nos confirmó que lo que se dice del manudo es cierto.

“Kenneth no estaba alcoholizado sino que uno de su grupo de amigos regó una bebida y le salpicó a otras personas y les levantaron pleito, por lo que fueron a sacarlos, entre ellos al jugador manudo”, dijo la persona, que fue una de las que lo sacó del local.

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Kenneth Vargas niega que estuviera ese día en el bar. (Rubén MC/Instagram)

Las declaraciones de Kenneth Vargas

Esto dijo Vargas sobre su aparente presencia en un bar en La California:

“Es importante aclarar lo que se ha estado hablando. Es una información totalmente falsa, que está dañando mi imagen. Ese día estaba en mi casa, no salí en ningún momento, es importante el espacio para que la gente sepa que pasó”, dijo.

Huevito también habló de lo ocurrido con su compañero Alejandro Bran hace unas semanas y que provocó que fuera separado del primer equipo unos días:

“Lo hablamos con el profe, todo está bastante claro. Tanto Bran como yo pedimos disculpas en el momento que pasó todo. Somos jóvenes, aprendemos de nuestros errores y lo hablamos con el profe.

“Comprendemos las cosas que hacemos, las consecuencias que trae y de ahora en adelante corregir a partir de lo que pasó ese día”.