Deportes

John Paul Ruiz habla de la polémica que protagonizó en La Cali

El defensor del Municipal Liberia John Paul Ruiz habló del incidente que protagonizó con Creichel Pérez, el año pasado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El lateral John Paul Ruiz vive una nueva vida en el Municipal Liberia y poco a poco, se ha ganado la confianza del técnico José Cardozo y suma minutos en el equipo aurinegro.

El lunes anterior, el jugador porteño marcó uno de los 5 goles que el club le recetó a San Carlos, en el estadio Edgardo Baltodano.

Ruiz conversó con La Teja acerca del buen momento por el que pasa, así como también se refirió al polémico hecho que protagonizó el año pasado en barrio La California, en el centro de San José, cuando se dio a golpes con el volante Creichel Pérez.

Municipal Liberia vs. San Carlos Torneo Clausura 2026 José David Sánchez John Paul Ruiz 6 de abril del 2026 Fotografía: San Carlos
El lateral John Paul Ruiz (derecha) habló del incidente que protagonizó el año pasado, en Barrio La California, en San José. Foto: prensa SC. (Fotografía: San Carlos /La Nación)

LEA MÁS: Nuevos videos muestran lo que habría pasado entre Creichel Pérez y John Paul Ruiz de Alajuelense

Este viernes, trascendió que el delantero Kenneth Vargas habría estado envuelto en una polémica, en el barrio capitalino. Según trascendió, Huevito estaba en un bar, la madrugada del sábado, con un grupo de amigos y según nos confirmó uno de los encargados de seguridad, que fue quien habría sacado al jugador, la situación fue la siguiente:

“Kenneth no estaba alcoholizado sino que uno de su grupo de amigos regó una bebida y le salpicó a otras personas y les levantaron pleito, por lo que fueron a sacarlos, entre ellos al jugador manudo”.

Sin embargo, horas más tarde, Huevito dio una entrevista a Repretel asegurando que lo que se dice de él es falso.

“Es importante aclarar lo que se ha estado hablando. Es una información totalmente falsa, que está dañando mi imagen. Ese día estaba en mi casa, no salí en ningún momento, es importante el espacio para que la gente sepa que pasó”, manifestó.

La supuesta bronca de los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez y John Paul Ruiz se habría dado en esta acerca, en barrio La California. Yenci Aguilar.
La bronca de los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez y John Paul Ruiz se habría dado en esta acerca, en barrio La California. Yenci Aguilar. ( Yenci Aguilar. /Yenci Aguilar.)

Momento difícil

Volviendo a John Paul, esto fue lo que dijo de aquel tenso momento.

- ¿Qué aprendió de lo que le pasó el año pasado?

Uno va aprendiendo, nos equivocamos, somos seres humanos, es parte de la vida. Uno aprende de los errores, madura y va viendo cosas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no.

Ahora sé que debo cuidarme más, y afortunadamente, pese a lo que pasó, mi familia nunca me soltó, siempre estuvo ahí y poco a poco voy retomando mi nivel, siento que es una revancha.

LEA MÁS: Nueva bronca de jugador de Alajuelense en La Cali, seguridad del bar narra lo sucedido

- ¿Cómo se tomó el hecho de no ir a Honduras?

Obviamente uno no quiere perderse un partido, quería jugar contra el Motagua (Copa Centroamericana), y me sentía triste porque no pude estar ahí, sabía que iba a ser titular.

Había mucha ilusión, porque la serie quedó abierta, quería jugar allá, demostrar y no pude hacerlo, pero bueno, la vida sigue, mi familia me motivó a seguir y ahora en Liberia me siento bien, estoy retomando la regularidad que tenía, gracias a Dios y me siento feliz.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFútbol de Costa RicaJohn Paul RuizMunicipal Liberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.