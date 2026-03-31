Desde Alajuelense llegan noticias muy positivas sobre uno de sus goleadores

Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense seguirá vestido de rojinegro y por bastante tiempo más.

Este martes, una fuente cercana a La Teja confirmó que el delantero y goleador de los liguistas renovó su ligamen con los erizos por dos años más.

El contrato de Cisneros con los liguistas vence en mayo y en la institución rojinegra se pusieron las pilas, para retener a su figura en la parte alta de la cancha.

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Ronaldo Cisneros seguirá con Alajuelense por dos años más. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco Granados)

Ronaldo Cisneros en la LDA

Cisneros llegó a Alajuelense en agosto del año pasado y de inmediato se ganó el corazón de los liguistas, por su olfato goleador.

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En el Apertura 2025, además de alzar el título con el León, marcó siete goles, mientras que en la Copa Centroamericana anotó dos, uno en la final del certamen.

En la presente campaña lleva 4 anotaciones con la LDA y con los rojinegros ha disputado un total de 37 partidos, entre torneo nacional, Copa Centroamericana y Copa de Campeones de Concacaf.

En enero, el mexicano no ocultó su deseo de seguir vistiendo la camisa rojinegra:

“Dios quiera, siempre uno quiere tener estabilidad, si dependiera de mí, me gustaría quedarme”, dijo con sinceridad.