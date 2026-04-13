FOX se mete con todo en Centroamérica y hace temblar a los canales que transmiten fútbol en el país

FOX anunció su llegada a Centroamérica con el lanzamiento de su canal en varios países de la región. (Shutterstock /Shutterstock)

Lo que parecía un movimiento más en el mundo de la televisión deportiva terminó siendo una jugada fuerte: FOX Latin America anunció que llegará con todo a Centroamérica tras quedarse con la programación y producción local de Tigo Sports.

El nuevo Canal FOX se lanzará en mayo en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, marcando una nueva etapa para los fanáticos del deporte en la región.

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La movida no es menor. La adquisición incluye contenido deportivo, derechos locales y toda una estructura de producción con talento reconocido, lo que le permitirá a FOX ampliar su presencia y conectar más con el público centroamericano.

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Además, los clientes que ya tenían Tigo Sports no se quedarán viendo para el ciprés: seguirán disfrutando de sus contenidos deportivos, pero ahora bajo la marca FOX y con una oferta más amplia.

La expansión de FOX busca fortalecer su presencia en Centroamérica con nueva programación. (fox /fox)

Fútbol local e internacional en un mismo lugar

El nuevo portafolio viene cargado. FOX tendrá torneos como la Primera División de El Salvador, la Liga Panameña de Fútbol completa, equipos exclusivos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala.

Pero eso no es todo. También sumará ligas internacionales de peso como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (desde la temporada 2026-2027), la Saudi Pro League y la Liga MX.

A esto se le agrega contenido de fútbol femenino tanto de México como de Europa, reforzando aún más la oferta.

Mucho más que fútbol

La apuesta de FOX va más allá de la pecosa. El canal promete más de 800 eventos deportivos en vivo al año, incluyendo béisbol de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA, NASCAR, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

En pocas palabras: quieren convertirse en el nuevo punto fuerte del deporte en la región.

Carlos Martínez, alto ejecutivo de FOX Latin America, fue claro: Centroamérica es clave por su pasión deportiva, y la idea es combinar talento local con contenido internacional de primer nivel.

Además, se anunció que Leandro Lagos será quien lidere las operaciones de FOX en Centroamérica.

¿Dónde se podrá ver?

El contenido estará disponible en televisión por cable a través del canal FOX, pero también se podrá ver gratis en la plataforma Tubi (modelo con anuncios).

A futuro, también llegará mediante FOX+ bajo demanda y el servicio de streaming directo FOX One.