Allen Guevara está por romper un récord histórico en el fútbol de Costa Rica

Allen Guevara podría acabar el Clausura 2026 en el podio de los futbolistas con más partidos en la historia de Costa Rica, con un récord que dice mucho de lo que ha sido su carrera.

Tras el encuentro del sábado ante Alajuelense, el Cusuco llegó a 664 partidos en el fútbol nacional, con lo que se ubica en el cuarto puesto de ese sorprendente ranquin.

Allen Guevara está cerca del récord absoluto como el jugador con más partidos del fútbol nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A solo doce juegos del podio

Según los datos del periodista Alexander Gaitán, de Deportes Repretel, el extremo norteño está a solo doce juegos de alcanzar al tercer lugar, Enrique Díaz Harvey, quien acumuló 776 encuentros tras jugar con Limón, San Ramón, Herediano y Saprissa.

Si San Carlos no clasificara a las semifinales de este certamen, le restarían 14 partidos por jugar, con lo que a Guevara le daría chance de llegar al tercer lugar este semestre.

El récord absoluto también está al alcance

Las cifras van más allá; el primer lugar de la lista lo tiene Marvin Obando con 685 partidos y el segundo es Julio Fuller, exjugador de Limón y Cartaginés.

Guevara acaba contrato con San Carlos en junio, por lo que, si le renovaran el ligamen al menos un semestre o pudiera irse a otro equipo en primera división, pudiera terminar el año como el futbolista con más juegos en la historia tica.

Doce partidos más con San Carlos este torneo lo llevaría al tercer lugar. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

“Sería un récord bonito de lograr”

Tras ver las cifras y lo cerca que está, el Cusuco se siente optimista de lograrlo, según comentó a La Teja.

“Son pocos partidos los que quedan, trato de no pensar tanto en eso, pero sería un récord bonito, porque hace no sé, 25, 30 años que no se rompe. Sería algo muy bonito para mí en lo personal, entonces trato de estar tranquilo, no pensando mucho en eso, pero si se da, yo creo que va a ser algo fantástico”, dijo.

Diecisiete años de regularidad

Allen debutó en el 2009 con el Municipal Liberia, por lo que lleva 17 años de carrera.

“Yo debuté muy joven, siempre tuve regularidad en todos los equipos que estuve; conforme pasan los años, van sacando estadísticas y van haciendo predicciones y ya uno se guinda de eso.

“Entonces, uno en cada campeonato, uno piensa en romper algún récord o ganar algo interesante que quede en la memoria, que uno en el futuro piense:, ‘Híjole, lo pude lograr’, y es algo difícil de hacer, porque jugar en primera división es algo que, tal vez, algunos tienen la posibilidad de hacerlo, pero jugar tantos partidos es difícil mantenerse”.

Allen Guevara jugó diez años con Alajuelense. (Jose Cordero)

El objetivo ya es claro

Allen destacó que fue hasta que llegó al quinto lugar que se percató de la posibilidad de romper el récord.

“Yo creo que ya después de ahí me propuse tratar de llegarle lo más cerca posible y sobrepasarlo, esperando que se pueda lograr”, finalizó.