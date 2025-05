A Alonso Solís lo traicionó la lengua y le “arruinó” una sorpresa a Christian Bolaños

Christian Bolaños compartió parte de sus vivencias como jugador en el pódcast de Monstruo Locura. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El exjugador del Saprissa Christian Bolaños confesó que su excompañero Alonso Solís hizo de soplón en un día muy importante para él.

Bola compartió vivencias de su carrera en el pódcast de Monstruo Locura este sábado y recordó lo que pasó el 19 de mayo del año pasado, cuando la Ultra Morada estrenó una manta que se robó las miradas de todos y en las que se le hace un homenaje al 2 saprissista.

Ese día, previo un partido entre Saprissa y San Carlos, la barra estrenó en la gradería sol sur una gigantesca manta en la que aparece Bolañitos, junto a don Ricardo Saprissa, Gabriel Badilla y el Mariachi y ahí fue donde el exjugador contó que Solís le reveló que sería motivo de un homenaje.

La manta se estrenó el 19 de mayo del año pasado, previo a un partido entre Saprissa y San Carlos. Johan Rojas. (Johan Rojas)

“Alonso Solís me llamó y me dijo que iba a pasar esto y esto... y ahí comencé a ver, estaba en Limón con mi esposa, teníamos un compromiso, no me dio chance de llegar al estadio, pero ahí estaba viendo el partido y cuando comenzó a salir me puse a grabar”, dijo emocionado.

Bola reconoció que logros alcanzados a lo largo de su trayectoria no se comparan con este tipo de reconocimientos.

“Siempre he dicho que un reconocimiento que se puede llevar un jugador de fútbol es este, todo lo que hice en mi carrera vale por este tipo de homenajes, me parece que hice las cosas bien, por este tipo de cosas”, expresó.

