A Anthony Contreras y su papá los sorprenden con gran noticia este miércoles

A Anthony Contreras y su papá les alegraron la vida este miércoles. John Durán. (JOHN DURAN)

Anthony Contreras y su papá, del mismo nombre, fueron sorprendidos este miércoles con una noticia que impactará a toda su familia, pues además de que el futbolista será la nueva imagen de la marca Don Pedro, la empresa contrató a su papá.

Don Anthony dejó su trabajo, a mediados de mes, para acompañar a su hijo a Catar gracias a una agencia de viajes que lo patrocinó.

Además, Don Pedro patrocinará la escuela de fútbol de don Anthony, en Lomas del Río, de Pavas, para desarrollarla a lo grande, proyecto en el que la empresa estará involucrada directamente y Contreras padre será el encargado.

“Yo no me lo imaginaba, es una gran sorpresa, varia gente me dijo que me quería dar trabajo y les dije que me dieran chance, pues tenía este proyecto de la escuela y tengo esta sorpresa, algo que no me esperaba y menos con un proyecto así, lo que es mi corazón”, dijo el orgulloso tata.