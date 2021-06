“Aquel 7-1 dolerá por siempre” , comentó Zagallo, de 86 años, en declaraciones a The Associated Press. “Pero Tite y Neymar nos dan esperanza de nuevo. En el 2014 no hicimos lo mejor posible en la Copa del Mundo, confiamos demasiado en el éxito de la Copa Confederaciones, donde obtuvimos el título un año antes. Ahora, los jugadores lucharán por su puesto. La mentalidad ha cambiado” .