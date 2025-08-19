A esta hora y en este canal se podrá ver el debut de Xabi Alonso con el Real Madrid en la Liga española

El Real Madrid, con Xabi Alonso en el banco comenzará una nueva temporada, este martes, ante el Osasuna. AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

El Real Madrid vuelve a la competencia, luego de su paso por el Mundial de Clubes, con el claro objetivo de bajar de la nube al Barcelona, quien se proclamó campeón en la más reciente temporada de la Liga española.

Los merengues debutarán en el campeonato español este martes, contra el Osasuna, en el estadio Santiago Bernabéu a la 1 p. m. (hora tica) y el partido se podrá ver en nuestro país por Sky Sports.

Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras son las nuevas caras del equipo blanco para el torneo y que ilusionan a los fiebres madridistas.

El Madrid sufrirá una baja sensible en el inicio del torneo, la de Antonio Rüdiger por sanción, pero Ferland Mendy en defensa, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham en un centro del campo y Endrick en ataque, esperan ser la fortaleza del 15 veces campeón de Europa.

El club también deberá aprender a lidiar con la salida del croata Luka Modric, luego de que el Madrid decidiera no renovar al jugador de 39 años, quien tiene entre sus planes llegar al Mundial del 2026.

Se vienen nuevos tiempos en la casa blanca, luego de 15 días de pretemporada y con la esperanza de alzar una nueva copa.

El Osasuna, por su parte, afronta el debut de Alessio Lisci en el banquillo con buenas sensaciones tras un mes de preparación, y con la obligación de ganar a los blancos.

Contundente. El Real Madrid lleva 13 años y 6 meses sin caer ante Osasuna en ninguna competición. El equipo navarro no vence en el Bernabéu desde la temporada 2003-2004.

Los merengues vuelven a la acción luego de su paso por el Mundial de Clubes. AFP. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El reencuentro

Han pasado 11 años desde la última vez en que Xabi Alonso disputó un juego con el Real Madrid en casa.

De acuerdo con medio Infobae, fue el 19 de agosto del 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España y tres años más tarde, el 18 de abril del 2017, cuando regresó por primera vez, en esa oportunidad, defendiendo los colores del Bayern Múnich.

“Ocho años, cuatro meses y un día después llega un momento tan esperado como deseado por el aficionado madridista. Alonso toma las riendas del equipo tras triunfar en Alemania haciendo historia del Bayer Leverkusen.

“El heredero de Carlo Ancelotti, que se marchó tras conquistar dos títulos menores en un curso, el pasado, en el que aspiraba a siete. Incapaz de devolver el hambre e impulsar el esfuerzo colectivo en un grupo de jugadores con la barriga llena de títulos. Un legado eterno el del técnico italiano, el más laureado de la historia del Real Madrid”, citó el medio sudamericano.