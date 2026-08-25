A Farbod Samadian le tocará asumir un durísimo reto en Alajuelense

Alexis Gamboa sufrió una lesión en su tobillo que lo dejará fuera por un tiempo y de momento en Alajuelense no detallaron con exactitud cuántas semanas estará lejos de las canchas el gigante.

Ante la ausencia de uno de los capitanes manudos, a Farbod Samadian le tocó ser estelar en el duelo entre Alajuela y San Carlos de este domingo pasado en la noche en el Alejandro Morera Soto, después de lo sufrido por Alexis en El Salvador el jueves anterior contra Luis Ángel Firpo, donde cayeron 1-0.

Gamboa se lesionó ante el Firpo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El zaguero erizo viene de un paso a préstamo en Puntarenas, en el que consiguió tener más minutos y, por ende, sería el dueño del puesto mientras se recupera de su lesión Gamboa, algo a lo que el futbolista erizo contestó.

“Con la responsabilidad que se amerita, Alexis viene haciendo las cosas muy bien, es mucha responsabilidad, mucha seguridad en ese puesto y yo me he preparado bien para asumir ese rol”, mencionó.

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“En ese rol o en cualquiera sabemos que tenemos que rendir para el cuerpo técnico, para el club y para la afición dando los resultados”, señaló el defensor liguista.

Farbod Samadian sería el relevo de Alexis en defensa. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Gamboa viene siendo crucial no solo en la fase defensiva del sistema de Ismael Rescalvo, sino que encima cuenta con una importancia grande en el ataque de los rojinegros, tras haberle anotado el gol del triunfo a Escorpiones tras una acción de pelota parada, sumado a otro tanto en el partido ante Puntarenas que finalizó con una victoria por la mínima, siendo la anotación de Alexis el gol que significó el empate en el cotejo.